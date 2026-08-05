Moștenire de coșmar: a primit casa tatălui și o datorie de 228.000 de dolari la apă pentru tot cartierul

O americancă a descoperit că locuința moștenită de la tatăl ei este înregistrată cu o datorie 228.000 de dolari la apă. Municipalitatea îi impută consumul a 37 de locuințe alimentate printr-un singur contor.

O femeie din Baltimore a descoperit că locuința moștenită de la tatăl său era înregistrată cu o datorie de 228.000 de dolari la apă. Suma reprezintă consumul acumulat al celor 37 de gospodării dintr-un ansamblu rezidențial, alimentate printr-un singur contor.

Datorii la apă pentru întreg cartierul

După moartea tatălui său, Kristina Moore a devenit, în februarie, moștenitoarea locuinței acestuia. Odată cu proprietatea, femeia a preluat însă și datoria la apă, despre care nu știa nimic. A aflat despre restanță abia în aprilie, când a găsit pe ușa casei o notificare a municipalității. Documentul îi acorda 45 de zile pentru achitarea sumei și avertiza că, în caz contrar, alimentarea cu apă putea fi întreruptă.

Casa se află în Springwood Estates, un ansamblu construit în anii ’70, care cuprinde 37 de locuințe. Toate gospodăriile sunt alimentate printr-un singur contor comun, iar factura emisă de municipalitate este asociată adresei moștenite de Moore. Fiecare familie își verifică propriul contor din subsol și achită suma estimată către asociația de proprietari, care ar trebui să strângă banii și să plătească factura comună.

„Ar trebui să avem fiecare propria factură”, a declarat unul dintre locatari pentru postul FOX45.

Agentul imobiliar Lisa Ciofani a explicat că folosirea contoarelor comune nu este neobișnuită în ansamblurile rezidențiale mai vechi. Situația neobișnuită este însă că datoria întregii comunități a fost legată de actul de proprietate al unei singure familii, împiedicând-o pe Moore să vândă locuința.

„Nu înțeleg cum o pot considera răspunzătoare pentru 37 de proprietăți”, a declarat Ciofani.

Autoritățile și asociația își pasează responsabilitatea

Președinta asociației de proprietari a recunoscut că organizația trebuie să colecteze banii locatarilor și să achite factura comună, însă nu a putut explica modul în care datoria a ajuns la 228.000 de dolari. Autoritățile din Baltimore susțin, la rândul lor, că asociația este responsabilă, fără să precizeze de ce restanța a fost înscrisă asupra proprietății moștenite de Kristina Moore.

Sarcina înscrisă asupra imobilului o împiedică pe femeie să vândă casa în care a crescut, în timp ce demersurile sale au rămas fără rezultat.

„Am petrecut ore întregi la telefon cu Departamentul de Lucrări Publice”, a declarat Moore.

Baltimore s-a mai confruntat cu facturi uriașe la apă. În 2018, peste 500 de gospodării au primit sume care depășeau, în unele cazuri, 50.000 de dolari, din cauza unei erori informatice. Cazul actual pare însă legat de vechiul sistem de facturare comună, pe care instituțiile îl recunosc drept problematic, dar pe care încă nu l-au corectat.

Datorii ascunse în moșteniri

Cazul Kristinei Moore a stârnit o dezbatere despre datoriile ascunse care pot însoți o moștenire și arată că o proprietate poate veni cu obligații financiare sau sarcini juridice greu de identificat înainte de finalizarea succesiunii. Specialiștii le recomandă moștenitorilor să verifice evidențele autorităților locale și actele imobilului, mai ales în ansamblurile administrate de asociații de proprietari.

După descoperirea unei datorii, variantele sunt limitate: contestarea sau negocierea acesteia, plata integrală ori vânzarea proprietății pentru acoperirea restanțelor. Moștenitorul poate, de asemenea, să renunțe la succesiune, însă regulile diferă de la un stat american la altul, iar experții recomandă consultarea unui avocat.

Potrivit presei din SUA, Moore continuă să le ceară autorităților din Baltimore documente și explicații. După mai multe luni, sarcina înscrisă asupra casei nu a fost radiată, iar femeia nu poate vinde proprietatea.