Fragmente dintr-o dronă rusească de tip Geran-2 au fost descoperite într-un sat din Republica Moldova

O dronă rusească de tip „Gheran-2” a fost descoperită miercuri, 5 august, în apropierea satului Văleni, din raionul Cahul, în Republica Moldova.

Fragmentele aparatului de zbor fără pilot au fost găsite de autorități și ridicate pentru investigații, scrie NewsMaker.md.

Potrivit Inspectoratului General de Poliție, în urma examinării preliminare a fragmentelor recuperate, a caracteristicilor constructive, a materialelor utilizate la fabricare, precum și a marcajelor identificate, specialiștii au stabilit că este vorba despre o dronă de tip „Gheran-2”.

Toate fragmentele și obiectele relevante au fost documentate și urmează să fie supuse expertizelor necesare.

Investigațiile sunt desfășurate de specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției, care urmează să stabilească toate circumstanțele cazului.