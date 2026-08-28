Starea de alertă energetică a fost prelungită pe la 30 septembrie

Guvernul a decis, vineri, prelungirea stării de alertă energetică până la 30 septembrie, în condițiile în care producția internă de electricitate se confruntă în continuare cu riscuri importante.

Starea de alertă energetică a fost prelungită până la sfârşitul lunii septembrie. Foto: Shutterstock

În cadrul unei şedinţe hibrid, Executivul a aprobat vineri, 28 august, hotărârea prin care alerta energetică rămâne în vigoare până la sfârșitul lunii septembrie. Ulterior, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) urmează să fie convocat pentru adoptarea deciziei corespunzătoare.

Prelungirea acestei alerte vine într-un moment în care nivelul scăzut al Dunării afectează funcționarea Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă. Debitul fluviului se menține la valori foarte reduse, în condițiile în care România se confruntă cu temperaturi ridicate și secetă, ceea ce pune presiune suplimentară asupra sistemului energetic.

Guvernul a discutat, în aceeași ședință, și un Memorandum transmis Comisiei Europene prin care România solicită amânarea închiderii unor grupuri de producție de la Turceni și Craiova. Potrivit documentului, închiderea acestora ar urma să fie amânată până în 2028, respectiv 2027. Termenul prevăzut inițial, prin PNRR, era 31 august.

Potrivit reprezentanților Guvernului, menținerea stării de alertă este necesară pentru a asigura stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național, în condițiile în care persistă riscuri majore pentru producția internă de energie electrică. La această situație se adaugă și perspectiva unui consum ridicat în perioada următoare.

Nota de fundamentare a hotărârii arată că prognozele pentru începutul lunii septembrie indică temperaturi maxime peste valorile obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, cu posibilitatea unor noi intervale caniculare în special în sud și vest.

Revenirea populației din concedii, reluarea activității de către numeroși operatori economici după opririle programate și începutul anului școlar ar urma să ducă la o creștere a consumului de electricitate în intervalul de vârf al serii.

„Prognozele meteorologice pentru începutul lunii septembrie indică menținerea temperaturilor maxime peste valorile normale ale perioadei în mare parte din țară, cu posibile perioade caniculare în special în zonele din sud și vest.

Acest aspect, suprapus cu perioada de revenire din concedii a populației, cu reluarea activității multor operatori economici după opririle programate și cu începutul anului școlar, va determina o creștere a consumului de energie electrică la vârful de seară, care în condițiile unor zile cu temperaturi mai ridicate, poate depăși 7500 MW”, se arată în nota de fundamentare a Guvernului.

Vă reamintim că premierul interimar Ilie Bolojan a declarat stare de urgență energetică în România la începutul lunii august.