Ședință de urgență la Ministerul Energiei cu marile companii consunatoare de electricitate. Ce măsuri pregătesc guvernanții

Ministerul Energiei convoacă luni, 3 august, marii consumatori industriali pentru a stabili măsuri de reducere voluntară a consumului de electricitate în perioadele de vârf, după instituirea stării de alertă la nivel național.

Ministerul Energiei organizează luni, 3 august, o întâlnire cu marile companii consumatoare de electricitate, în încercarea de a limita presiunea asupra sistemului energetic național. Reuniunea are loc în contextul stării de alertă energetică declarate la nivel național și urmărește identificarea unor soluții prin care consumul industrial să poată fi redus în perioadele în care rețeaua este cel mai solicitată.

Discuțiile sunt programate de la ora 12:00, în format online, și vor reuni reprezentanți ai ministerului și ai unor companii selectate dintre cei mai mari consumatori de energie din România.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a precizat că au fost invitate firme cu un consum anual de peste 50.000 MWh. Autoritățile vor să afle în ce măsură activitatea industrială poate fi reorganizată astfel încât procesele de producție să fie mutate, acolo unde este posibil, în afara intervalelor cu consum maxim.

Premierul Ilie Bolojan anunțase anterior că marii consumatori industriali au fost informați despre această posibilitate.

Într-o intervenţie la Digi24, Cristian Bușoi a explicat faptul că că principala preocupare este evitarea supraîncărcării rețelei, în special în orele de seară, când cererea de electricitate crește.

Activitate în afara orelor de vârf

Ministerul Energiei le va cere companiilor care au această posibilitate să își ajusteze programul de lucru și să distribuie consumul de electricitate în perioadele în care presiunea asupra sistemului este mai mică.

Autoritățile consideră că reducerea voluntară și controlată a consumului este cea mai potrivită soluție pentru menținerea echilibrului energetic, în condițiile în care România se confruntă cu o scădere a producției interne, iar importurile sunt mai scumpe şi mai dificile din cauza cererii ridicate din țările vecine.

Deconectarea marilor consumatori, ca ultimă măsură

Cristian Bușoi a precizat că legislația permite deconectarea unor mari consumatori industriali în cazul unui deficit sever de energie electrică, subliniind, însă, că autoritățile încearcă să evite o astfel de situație, deoarece ar afecta semnificativ activitatea companiilor.

Bolojan, după ședința extraordinară a Guvernului: „Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august”

În acest moment, Ministerul Energiei se bazează pe colaborarea voluntară a industriei și pe adaptarea consumului la perioadele în care sistemul poate suporta mai ușor cererea.

Stare de alertă energetică timp de 30 de zile

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis, pe 31 iulie, instituirea stării de alertă la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile, după reducerea producției de energie electrică.

Situația este provocată de seceta severă și de nivelul scăzut al Dunării, care afectează funcționarea în condiții normale a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.

Reactorul asigură aproximativ 10% din consumul de energie electrică al României, iar o eventuală oprire ar putea pune presiune suplimentară pe Sistemul Electroenergetic Național.

În acest context, Nuclearelectrica și-a informat partenerii contractuali despre posibilitatea apariției unui caz de forță majoră.

În acest context, Ilie Bolojan a declarat că problemele sunt resimțite la nivel regional, ceea ce limitează și capacitatea de import a energiei şi și-a exprimat speranța că măsurile luate vor permite menținerea funcționării normale a sistemului și alimentarea fără probleme a populației.

Intervenții la Dunăre

Executivul a aprobat alocarea a șapte milioane de lei din Fondul de Rezervă Bugetară pentru o intervenție temporară în zona bifurcației Bala - Dunărea Veche.

Lucrările presupun amplasarea etapizată a unor barje metalice pentru redistribuirea debitelor de apă și menținerea condițiilor necesare funcționării în siguranță a Unității 2 de la Cernavodă.

Banii vor fi folosiți pentru pregătirea și realizarea intervenției, achiziția sau închirierea echipamentelor, transportul acestora, precum și pentru activitățile de monitorizare și semnalizare.

România mobilizează toate capacitățile de producție

Pentru reducerea riscului unui deficit de energie, autoritățile au cerut tuturor centralelor să funcționeze la capacitate maximă, inclusiv celor pe gaze naturale și cărbune. Hidrocentralele vor avea prioritate în producție în intervalele de seară, când consumul este cel mai ridicat.

În paralel, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și Transelectrica accelerează autorizarea unor noi capacități de producție. În ultimele zile au fost autorizate peste 400 MW, dintre care aproximativ o treime provin din instalații de stocare a energiei.

Sunt analizate și proiectele fotovoltaice și eoliene aflate în faza finală de autorizare.

Pe plan extern, premierul Ilie Bolojan a discutat cu vicepremierul Ucrainei, Denis Șmihal, despre posibilitatea ca România să primească sprijin energetic în perioadele cu consum ridicat. Transelectrica și Nuclearelectrica urmează să continue discuțiile privind un eventual ajutor de urgență.