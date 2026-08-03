 ELCEN repornește CET Grozăvești și adaugă 30 MW în Sistemul Energetic Național, în contextul crizei energetice | adevarul.ro
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ELCEN repornește CET Grozăvești și adaugă 30 MW în Sistemul Energetic Național, în contextul crizei energetice

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Electrocentrale București (ELCEN) a anunțat luni, 3 august, repunerea în funcțiune a grupului de cogenerare de la CET Grozăvești, măsură care va aduce un aport suplimentar de aproximativ 30 MW în Sistemul Energetic Național (SEN), pe fondul stării de alertă energetică declarate de Guvern pentru luna august.

ELCEN anunță că monitorizează permanent situația. FOTO FB ELCEN
ELCEN anunță că monitorizează permanent situația. FOTO FB ELCEN

„Până în prezent, CET Grozăveşti a funcţionat exclusiv pe partea de producere a energiei termice, asigurând prepararea apei calde menajere prin intermediul unui Cazan de Apă Fierbinte (CAF), într-o schemă de exploatare adaptată specificului sezonului cald şi nivelului redus al cererii de energie termică”, a transmis ELCEN.

Potrivit companiei, energia produsă în cogenerare are un rol important în menținerea echilibrului și stabilității rețelei naționale, în special în actualul context energetic.

„În contextul stării de alertă la nivel naţional, producţia în cogenerare oferă predictibilitate, flexibilitate şi continuitate - elemente de bază în prevenirea dezechilibrelor majore”, arată ELCEN.

ELCEN desfăşoară pregătirile tehnice şi operaţionale necesare pentru repornirea CET Progresu 

Reprezentanții companiei precizează că repornirea CET Grozăvești contribuie atât la alimentarea SEN cu energie electrică, cât și la furnizarea energiei termice necesare Capitalei.

În prezent, CET Grozăvești livrează aproximativ 40 Gcal pentru prepararea apei calde menajere, în timp ce CET București Sud produce aproximativ 60 Gcal prin intermediul unui cazan de apă fierbinte.

„Cu un total de aprox. 100 Gcal livrate în sistemul de termoficare, ELCEN acoperă integral şi eficient cererea actuală din această perioadă, caracterizată printr-un consum energetic termic redus. În paralel cu măsurile deja adoptate, ELCEN desfăşoară pregătirile tehnice şi operaţionale necesare pentru repornirea CET Progresu până la jumătatea lunii august, acţiune ce va aduce un plus de flexibilitate şi siguranţă atât în alimentarea cu energie termică a Capitalei, cât şi în sprijinirea Sistemului Energetic Naţional”, a mai transmis compania.

Investiții de peste 5 miliarde de lei

ELCEN anunță că monitorizează permanent situația împreună cu Dispecerul Energetic Național, Ministerul Energiei și operatorul rețelei de termoficare, pentru adaptarea capacităților de producție la necesitățile sistemului.

Compania subliniază, de asemenea, importanța investițiilor în capacități moderne de producere a energiei.

„Actualul context evidenţiază importanţa menţinerii şi modernizării capacităţilor de producere a energiei, stabile, flexibile şi predictibile, capabile să răspundă în orice moment necesităţilor Sistemului Energetic Naţional. În acest sens, ELCEN implementează investiţii de peste 5 miliarde de lei pentru dezvoltarea unor noi unităţi de cogenerare de înaltă eficienţă, investiţii care vor consolida securitatea energetică a Capitalei şi vor creşte flexibilitatea şi rezilienţa Sistemului Energetic Naţional”, a transmis societatea.

Măsura vine după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat declararea stării de alertă energetică pe parcursul lunii august, în contextul scăderii producției de energie cauzate de secetă și de nivelurile reduse ale debitelor râurilor și Dunării.

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