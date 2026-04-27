Șoșoacă e convinsă că a stricat planurile PSD-AUR: „Au dat pe față că sunt împreună!”

Președintele S.O.S. România, europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, a acuzat, luni, că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan ar fi menită să-i eclipseze formațiunea politică, afirmând că AUR este „copilul PSD”.

„Coaliția ASDUR, AUR-PSD, de care vă vorbesc de luni de zile și de ani de zile vă spun că AUR este copilul PSD. Pentru că am anunțat că S.O.S România va strânge semnături azi, 27 aprilie 2026, când depunem moțiunea, PSD și AUR au hotărât să dea pe față că sunt împreună, să nu cumva să se audă de S.O.S România și Diana Șoșoacă! Exact ce m-am așteptat! Încă o dată le-am stricat planurile! Cum să nu îmi ridice imunitatea și să mă bage la pușcărie, când de când tot exist în politică, le-am stricat toate șmenurile”, a scris Diana Șoșoacă pe pagina sa de Facebook.

Reacția vine după ce PSD și AUR au anunțat luni, 27 aprilie, că vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan.

„Noi vă anunțăm că am declanșat demersul tehnic de a scrie moțiunea. Am stabilit să avem o moțiune comună. Realizăm un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a fi depusă în Parlament. Aceasta va fi dezbătută la începutul lunii mai, în vederea demiterii Guvernului Bolojan. Nu e niciun pact cu PSD, e o colaborare pentru a nu face două moțiuni și să cadă amândouă”, a transmis Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Liderul AUR, George Simion, a informat la rândul său că formațiunea pe care o conduce va depune moțiunea imediat ce va fi atins pragul necesar de 233 de semnături.

AUR și PSD au împreună 221 de semnături, dar se bazează pe sprijinul celorlalte formațiuni de opoziție (S.O.S. România, POT și PACE).

Demersul privind moțiunea de cenzură va fi inițiat împreună cu alte formațiuni parlamentare, iar documentul va fi depus după strângerea a minimum 233 de semnături necesare. Votul ar putea avea loc pe 5 mai, dacă procedura se desfășoară conform planului anunțat.