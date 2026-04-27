PSD și AUR depun o moțiune comună împotriva Guvernului Bolojan: „Obiectivul nostru e cel al alegerilor anticipate”

PSD și AUR au anunțat luni, 27 aprilie, că vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Liderii social democrați se reunesc de la ora 14.00, pentru a discuta detaliile moțiunii.

„Noi vă anunțăm că am declanșat demersul tehnic de a scrie moțiunea. Am stabilit să avem o moțiune comună. Realizăm un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a fi depusă în Parlament. Aceasta va fi dezbătută la începutul lunii mai, în vederea demiterii Guvernului Bolojan. Nu e niciun pact cu PSD, e o colaborare pentru a nu face două moțiuni și să cadă amândoă”, a transmis Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

„Facem un apel către toți parlamentarii care doresc să contribuie la moțiune, fie cu propuneri pentru text, fie prin vot. Scriem în comun o moțiune de cenzură, care să treacă. Avem un plan, vor avea loc discuții inițiate de președintele României și vom degaja o soluție”, a transmis Marian Neacșu, reprezentantul PSD.

Întrebat despre ipoteza unui Guvern PSD-AUR, Marian Neacșu a precizat că „deciziile politice vor fi luate de forul politic”.

De asemenea, Petrișor Peiu a spus că liderii AUR și PSD nu au discutat încă despre ipoteza formării unei majorități.

„Obiectivul nostru politic e să ajungem la alegeri anticipate. Dacă nu se va putea, ne-am propus un parcurs bazat pe ideea de opoziție până la alegerile la termen. Suntem încurajați de electoratul nostru ca acest guvern să plece pentru că a făcut foarte mult rău”, a subliniat Peiu.

Amintim că preşedintele Nicuşor Dan se întâlnește astăzi, de la ora 10.00, cu liderii partidelor şi formaţiunilor politice parlamentare pro-europene (Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Uniunea Salvaţi România, Uniunea Democrată Maghiară din România şi Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale).

Tema întrevederii, implementarea programelor majore pentru România: SAFE şi PNRR. Este a doua rundă de consultări a şefului statului cu liderii partidelor din coaliţie, după ce săptămâna trecută i-a chemat, pe rând, pentru a analiza ieşirea PSD de la guvernare.

De data aceasta, liderii PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţi sunt chemaţi în acelaşi timp, de la ora 10.00 şi vor sta faţă în faţă.