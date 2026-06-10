Alertă într-o școală din Sălaj. Un copil de 7 ani a fost luat cu forța de tatăl său, cetățean italian, aflat în coflict cu mama minorului

Un incident grav a avut loc marți dimineață în orașul Șimleu Silvaniei, unde un copil de doar 7 ani a fost la un pas de a fi răpit de la școală chiar de propriul tată, cetățean italian, care l-a luat pe sus din clasă.

Bărbatul, în vârstă de 59 de ani, cetățean italian, avea stabilit prin hotărâre judecătorească un program strict de vizitare a copilului. Cu toate acestea, el a intrat în școală în timpul orei de curs, l-a luat pe minor în brațe și a încercat să plece cu acesta, relatează Monitorul de Sălaj.

Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. In imagini se vede cum băiatul fuge spre intrarea unității de învățământ, în timp ce bărbatul îl urmărește. Mai multe persoane aflate în apropiere au intervenit rapid și au reușit să îl oprească.

Cadrele didactice au alertat imediat autoritățile, iar la fața locului au intervenit polițiștii. Cei doi părinți au fost duși la sediul Poliției pentru clarificarea situației.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au transmis că inițial nu au fost constatate fapte de natură penală, însă bărbatul a fost sancționat contravențional pentru încălcarea normelor de conviețuire socială.

Ulterior, mama copilului a solicitat emiterea unui ordin de protecție.

În urma evaluării realizate în prezența unui reprezentant DGASPC, polițiștii au stabilit că există „un risc iminent”, astfel că pe numele bărbatului a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile.

Bărbatul nu are voie să se apropie de copil la o distanță mai mică de 500 de metri.

Autoritățile continuă monitorizarea cazului, pe fondul conflictului dintre părinți privind exercitarea drepturilor părintești.

Amintim că, în luna mai, un bărbat din Aleșd, județul Bihor, a fost arestat preventiv după ce ar fi încercat să răpească un copil de 7 ani, fiul unor polițiști, prezentându-se la școală și susținând că a fost trimis chiar de tatăl băiatului pentru a-l lua acasă.

În decembrie 2025, o tânără de 24 de ani și copilul ei de aproximativ un an au fost urcați cu forța într-o mașină de către fostul concubin al femeii.