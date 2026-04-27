Moțiuni de cenzură în România. Ce premieri au fost demiși prin moțiune din anii ‘90 și până acum

De la Revoluție încoace, au existat nu mai puțin de 51 de încercări de a da jos guvernele prin moțiuni de cenzură. Prima a fost pe 14 martie 1993, împotriva Guvernului Nicolae Văcăroiu. Ultima, în decembrie 2025, împotriva Guvernului Bolojan. În total, de-a lungul anilor, doar șase moțiuni au reușit să treacă. Vă prezentăm în articol istoria moțiunilor de cenzură din România.

Șase premieri au fost demiși prin moțiune de cenzură

Deși încercări mai existaseră, prima moțiune de cenzură care a reușit să treacă a fost abia pe 13 octombrie 2009, când Guvernul Boc a devenit primul din istoria post-decembristă demis printr-o astfel de procedură. Inițiativa a fost depusă de parlamentari PNL și UDMR, susținuți de PSD. Moțiunea, denumită ,,11 împotriva României" a trecut de Parlament cu 254 de voturi ,,pentru" și ,176 ,,împotrivă". Emil Boc a rămas însă premier interimar, până în luna decembrie a aceluiași an, când a preluat din nou atribuțiile depline, după ce Guvernul Boc 2 a fost validat. Noul executiv a avut mandat până în februarie 2012.

A doua moțiune de cenzură adoptată a fost împotriva Guvernului Mihai Răzvan Ungureanu. Depusă de PNL și PSD, moțiunea a trecut, pe 18 aprilie 2012, cu 235 voturi „pentru” și nouă voturi „împotrivă”. A urmat instalarea guvernului Ponta.

A treia moțiune de cenzură care a trecut a avut loc pe 21 iunie 2017, când Sorin Grindeanu a devenit primul premier demis printr-o moțiune de cenzură inițiată chiar de propriul partid (PSD) și de partenerii de coaliție (ALDE). Totul după ce Grindeanu nu a mai avut susținerea lui Liviu Dragnea, liderul PSD de la acea vreme. Denumită ,,România nu poate fi confiscată. Apărăm democraţia şi votul românilor”, moțiunea de cenzură a fost dezbătută și votată în mai puţin de trei ore, cu 241 de voturi ,,pentru" și doar 10 ,,împotrivă".

Următorul premier demis prin moțiune de cenzură a fost Viorica Dăncilă, pe 10 octombrie 2019. Moțiunea de cenzură a fost inițiată de membri ai unui număr record de partide: PNL, USR, PMP, PRO România, ALDE, UDMR, minorităţi naţionale, dar şi de foşti parlamentari PSD. A trecut cu 238 de voturi ,,pentru" și 4 ,,împotrivă".

La doar câteva luni distanță a urmat o altă moțiune de cenzură, împotriva Guvernului Ludovic Orban. Moțiunea „Guvernul Orban/PNL – privatizarea democraţiei româneşti”, inițiată de PSD și UDMR, a trecut de Parlament pe 5 februarie 2020, cu 261 de voturi ,,pentru" și 139 ,,împotrivă". Ludovic Orban a reușit însă să obțină un nou mandat, pe 14 martie 2020.

Ultimul premier demis prin moțiune de cenzură a fost Florin Cîțu, pe 28 septembrie 2021. Denumită ,,Stop sărăciei, scumpirilor şi penalilor! Jos Guvernul Cîțu", moțiunea a fost inițiată de parlamentari PSD și a trecut cu cel mai mare număr de voturi: 281 ,,pentru".

Au fost 46 de moțiuni care nu au trecut

Cele mai multe inițiative de a dat jos guvernele prin moțiune de cenzură au fost însă eșecuri. În legislatura 1990-1992, nu a fost depusă nicio astfel de inițiativă. Prima moțiune de cenzură din istoria democrației din România a fost pe 14 martie 1993, împotriva Guvernului Nicolae Văcăroiu. Numele a fost unul tehnic: ,,Moţiune de cenzură privind Strategia de reformă economico-socială a programului de guvernare". 192 de parlamentari au votat atunci ,,pentru" și 260 ,,împotrivă".

→ Imaginea 1/2: Textul primei moțiuni de cenzură Sursa: Camera Deputaților

Tot în legislatura 1992-1996 au mai fost patru tentative de demitere a guvernelor prin moțiune de cenzură, dar au eșuat.

Între 1996 și 2000 au fost patru astfel de încercări, iar între 2000 și 2004, în timpul Guvernării Adrian Năstase, numai două. Atunci au început însă ca denumirile moțiunilor să fie mai acide, așa cum se întâmplă și astăzi. ,,Mafia sufocă România - Corupţia Guvernului P.S.D. sărăceşte România" s-a numit moțiunea din 31 martie 2003 împotriva Guvernului Năstase. A picat cu 281 de voturi ,,împotrivă" și 163 ,,pentru".

Între 2004-2008 au fost dezbătute și votate în Parlament patru moțiuni de cenzură. Legislatura 2008-2012 a venit cu un record de astfel de inițiative: 11. Dintre care două au reușit, iar nouă au picat la vot.

Între 2012 și 2016, Victor Ponta a fost vizat de patru moțiune de cenzură. Toate aveau în titlu numele lui și de toate a reușit să scape. În septembrie 2014, moțiunea ,,Victor Ponta pune în pericol statul de drept! Opriţi fraudarea alegerilor de către PSD!" a avut 12 voturi ,,împotrivă" și 154 de voturi ,,pentru", dar care nu au fost suficiente. Ca sa fie adoptat, documentul avea nevoie de 275 de voturi ,,pentru".

În legislatura 2016-2020 au fost nouă moțiuni de cenzură și cele mai multe care au reușit să treacă într-un mandat parlamentar: trei.

Între 2020 și 2024, parlamentarii au încercat de trei ori să retragă votul de încredere acordat Guvernului și au reușit o singură dată, când a fost demis Guvernul Cîțu.

În noua legislatură, care a început 2024, au fost depuse deja șapte moțiune de cenzură. În toate cazurile, inițiatori au fost parlamentari AUR, SOS RO, POT, PACE sau neafiliați. Toate au picat.

Ce este și cum funcționează moțiunea de cenzură

În Constituția României, la articolul 113, este specificat că ,în şedinţă comună, Camera Deputaților și Senatul ,,pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor".

Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii, urmând să fie dezbătută la trei zile după ce a fost prezentată în ședința comună a celor două Camere.

Potrivit Constituției, dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege.