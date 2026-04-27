Ciucu atacă PSD și AUR după frontul comun împotriva Guvernului Bolojan: „Să vină cu o alternativă”

Prim-vicepreședintele PNL și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat luni, 27 aprilie, la decizia majorității parlamentare formate din PSD și AUR de a demite Guvernul, calificând demersul drept „culmea iresponsabilității”.

Ciucu susține că partidele care au inițiat și susținut moțiunea de cenzură au obligația politică de a propune și susține o nouă formulă de guvernare.

„Mie mi se pare culmea iresponsabilității. Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui”, a declarat liderul liberal.

Acesta a mai precizat că PNL nu va mai intra într-o coaliție de guvernare alături de PSD.

„PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD”, a spus Ciprian Ciucu.

Reacția acestuia vine după ce reprezentanții PSD și AUR au susținut că, până în acest moment, nu au fost purtate discuții privind formarea unei noi majorități guvernamentale, în urma eventualei căderi a Executivului.

PSD și AUR au decis să se alieze pentru o moțiune de cenzură comună împotriva Guverului Bolojan.