Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
Scandal uriaș la vârful politicii. Acuzații explozive din PNL după alianța PSD–AUR: „Confirmă minciuna permanentă a lui Grindeanu”

Lideri ai Partidului Național Liberal au reacționat luni, după ce PSD și AUR au anunțat oficial demersurile pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzându-l pe Sorin Grindeanu de contradicții în declarațiile politice.

Dan Motreanu Foto: FB

Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, a susținut că liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar fi contrazis în mod repetat declarațiile anterioare privind o eventuală colaborare cu AUR.

„PSD și-a oficializat colaborarea cu AUR, anunțând depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu a susținut în repetate rânduri că nu va colabora cu AUR. Alianța de astăzi confirmă minciuna permanentă a lui Grindeanu”, a transmis Dan Motreanu, pe Facebook.

Acesta a transmis, de asemenea, că partidul nu va mai forma o coaliție cu PSD în cazul în care social-democrații votează o moțiune de cenzură împotriva Guvernului. 

„PNL a transmis fără echivoc că nu va mai forma o coaliție cu PSD în cazul în care acest partid votează o moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării”, a spus Motreanu.

Și eurodeputatul Gheorghe Falcă a criticat dur inițiativa comună PSD–AUR, afirmând că aceasta confirmă o apropiere politică între cele două partide. El a amintit inclusiv declarațiile făcute de Grindeanu la Bruxelles.

„Trebuie să ne aducem aminte că domnul Grindeanu a venit la Bruxelles să garanteze că dânșii n-o să colaboreze cu AUR... lumea nu prea l-a crezut, iar acum va fi o confirmare a colaborării domnului Grindeanu cu AUR”, a spus Falcă la Digi 24.

În opinia acestuia, o eventuală cădere a Guvernului ar deschide scenarii politice complicate: „Dacă guvernul cade printr-o moțiune AUR-PSD, rămâne doar ca să se realizeze o coaliție PSD-AUR, o coaliție care acum câteva luni era exclusă de către PSD”.

La rândul său, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al Capitalei, a catalogat demersul drept „culmea iresponsabilității”, subliniind că inițiatorii unei moțiuni au obligația de a propune și o alternativă de guvernare.

„Mie mi se pare culmea iresponsabilității. Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui”, a declarat Ciucu.

Acesta a reiterat și poziția fermă a liberalilor față de social-democrați: „PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD”.

Amintim că PSD și AUR au anunțat demersurile comune pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

