Video Planul lui Simion pentru „debarcarea” Guvernului: vot decisiv pe 5 mai. De câte semnături are nevoie pentru a trece moțiunea

Liderul AUR, George Simion, a declarat că formațiunea pe care o conduce va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, imediat ce va fi atins pragul necesar de 233 de semnături. AUR și PSD au împreună 219 semnături, dar se bazează pe sprijinul celorlalte formațiuni de opoziție (S.O.S. România, POT și PACE).

Demersul privind moțiunea de cenzură va fi inițiat împreună cu alte formațiuni parlamentare, iar documentul va fi depus după strângerea a minimum 233 de semnături necesare. Votul ar putea avea loc pe 5 mai, dacă procedura se desfășoară conform planului anunțat.

„Decizia AUR este de a demite Guvernul Bolojan. Vom iniția demersurile împreună cu celelalte partide care susțin moțiunea de cenzură. În momentul în care vom avea strânse minimum 233 de semnături, moțiunea va fi depusă, astfel încât pe data de 5 mai să avem un vot pentru debarcarea Guvernului Bolojan, un guvern care nu mai are susținere”, a transmis George Simion.

Liderul AUR a criticat și politicile fiscale ale Guvernului, acuzând creșterea taxelor și reducerea unor beneficii sociale, precum și posibile măsuri de austeritate. Totodată, acesta a afirmat că există riscul „vânzării activelor strategice ale statului”.

„Ar fi fost foarte bine ca în perioada electorală să se spună clar cine cu cine va face coaliție și care este strategia. Nu v-au spus vouă, românilor, că vor îngheța pensiile, că vor tăia CASS-ul de la mame, că vor mări TVA-ul și că vor aduce sărăcia în România. S-au împrumutat cu miliarde de euro, iar singura lor grijă este cum să obțină și mai mulți bani de împrumut. Din ce îi vom plăti? Din vânzarea activelor statului la un preț mult mai mic. Depunem această moțiune și pentru a opri vânzarea activelor strategice ale românilor. Domnul Bolojan și Nicușor Dan, sau oricine nu are susținere electorală, nu au dreptul să vândă Hidroelectrica. Vedem din partea acestui guvern promisiuni de care nu se ține. Au spus că vor reduce cheltuielile statului, însă cheltuielile cu aparatul bugetar în 2025 au fost la fel ca în 2024. AUR va depune în cel mai scurt timp- chiar și mâine, dacă se vor strânge semnăturile — o moțiune de cenzură.”, a spus liderul AUR.

Pe lângă inițiativa moțiunii de cenzură, AUR a anunțat că va solicita dezbaterea în Parlament a unor proiecte legislative privind reducerea numărului de parlamentari la 300, alegerea primarilor în două tururi și diminuarea subvențiilor pentru partidele politice.

„Astăzi vom cere punerea pe ordinea de zi a legilor inițiate de noi cu privire la reducerea numărului de parlamentari la 300, alegerea primarilor în două tururi și tăierea cu 95% a subvenției pentru partidele politice. Este timpul să înțelegem că primează interesul cetățenilor și al firmelor românești, nu interesele de partid. Vom face exact ce am promis alegătorilor. Fac un apel către toți parlamentarii să înțeleagă faptul că suntem într-o criză și că trebuie să reconstruim economia. Avem un pachet de legi pe care vrem să le trecem rapid. Cerem respect pentru partidul AUR, pentru votanții AUR și pentru toate opțiunile politice!”, a mai spus Simion.