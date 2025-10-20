Sorin Grindeanu și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al PSD

Sorin Grindeanu va fi ales, cel mai probabil, noul președinte plin al PSD la Congresul din 7 noiembrie, fiind singurul candidat înscris în competiție. El promite o „reîntoarcere la valorile tradiționale” ale social-democrației și o echipă formată din lideri validați la urne.

Sorin Grindeanu, președinte interimar al Partidului Social Democrat, a făcut un anunț prin care și-a depus oficial candidatura pentru funcția de președinte al formațiunii. Congresul care va decide noua conducere a PSD va avea loc pe 7 noiembrie, iar Grindeanu este singurul candidat înscris în cursă, după retragerea lui Titus Corlățean.

Candidatura a fost însoțită de o scrisoare de intenție și de lista echipei de conducere pe care o propune. Sub sloganul „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună!”, Grindeanu mizează pe o formulă tânără, dar cu experiență politică, formată din lideri locali și parlamentari cu susținere electorală.

Cei cinci prim-vicepreședinți propuși

Bogdan-Gruia Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuț-Florin Pucheanu, Corneliu Ștefan.

Vicepreședinți: Daniel Băluță, Adrian-Dragoș Benea, Gheorghe Cârciu, Francisk-Iulian Chiriac, Mihnea Cosmin Costoiu, Vasile Sebastian Dîncu, Andrei Dolineaschi, Marius-Alexandru Dunca, Doina Elena Fedorovici, Gabriela Firea, Adrian-Ionuț Gâdea, Aladin-Gigi Georgescu, Dumitrița Gliga, Romeo-Daniel Lungu, Silvia-Claudia Mihalcea, Laurențiu Nistor, Constantin Rădulescu, Gheorghe Șoldan, Adriana-Diana Tușa, Gabriel-Valer Zetea.

Pentru funcția de secretar general, Grindeanu îl va propune pe Claudiu Manda, europarlamentar PSD, care îl va înlocui pe Paul Stănescu după șase ani în această poziție.

În scrisoarea de intenție trimisă colegilor din partid, Grindeanu vorbește despre nevoia de „reîntoarcere la valorile doctrinare tradiționale” și de reconectare a conducerii centrale cu organizațiile locale.

„Atunci când PSD a acționat unitar, în sprijinul cetățenilor și al valorilor noastre doctrinare tradiționale, românii ne-au susținut și ne-au apreciat prin votul dat la urne. Iar atunci când ne-am îndepărtat de valorile noastre, ne-am îndepărtat de fapt de români, inclusiv de propriii membri, iar pentru acest lucru am fost sancționați”, a transmis Grindeanu.

El susține că își dorește o conducere „inclusivă și eficientă”, care să promoveze politici publice coerente și să readucă partidul în preferințele electoratului: „Doar în acest mod vom redeveni prima opțiune a românilor dezamăgiți de politicile de austeritate ale dreptei și, mai ales, a celor care au înțeles pericolul ascuns în opțiunile extremiste.”

Congresul PSD din 7 noiembrie va aduce și modificări în statutul partidului, prin eliminarea termenului „progresist”, semnalând o reorientare către identitatea social-democrată clasică.

Sorin Grindeanu a preluat conducerea interimară a PSD în luna mai, după demisia lui Marcel Ciolacu. Alegerile interne din noiembrie vor marca, astfel, consolidarea noii echipe de la vârful celui mai mare partid politic din România.