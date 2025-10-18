search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
De ce a ajuns PSD la sub 20% și spre ce partid au migrat votanții. Dîncu: „O parte s-a pierdut în mod biologic”

Partidul Social Democrat se confruntă cu o pierdere importantă a bazei sale electorale tradiționale. Sociologul și eurodeputatul PSD Vasile Dîncu explică de ce PSD şi-a pierdut susţinerea şi către ce partid s-au orientat mulţi dintre votanţii tradiţionali.

Vasile Dîncu remarcă schimbarile din opţiunile de vot ale românilor. FOTO: Facebook/Vasile Dîncu
Vasile Dîncu remarcă schimbarile din opţiunile de vot ale românilor. FOTO: Facebook/Vasile Dîncu

Partidul Social Democrat (PSD) a pierdut în ultimii ani o parte semnificativă din electoratul său tradițional, arată o analiză a sociologului și profesorului Vasile Dîncu. Potrivit acestuia, între 10 și 15% dintre votanții tradiționali ai PSD s-au orientat către Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), în timp ce alți susținători au preferat să nu mai participe la vot.

Invitat sâmbătă, 18 octombrie, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, Vasile Dîncu a explicat faptul că, în mai puțin de zece ani, PSD a ajuns de la un scor de 45%, în 2016, la mai puțin de 20% în intențiile de vot exprimate, în 2025.

„Sunt mișcări pe care electoratul le face înspre alte partide și altele care se fac atunci când încrederea în guvernare scade foarte mult, când se percepe o criză politică. Atunci sunt foarte mulți oameni care se retrag în zona de non-votanți”, a explicat Dîncu.

Potrivit acestuia, procesul de pierdere a electoratului are mai multe cauze, printre care şi faptul că o parte din votanți, fiind alcătuită în mare măsură din pensionari și persoane în vârstă, s-a pierdut „pe cale naturală”.

„Ceea ce s-a întâmplat cu o parte din electoratul Partidului Social-Democrat, să zicem cel de acum 9 ani, este că o parte s-a pierdut în mod natural, biologic, pentru că era o parte formată din mulţi pensionari, oameni în vârstă, o parte s-a dus în mod biologic, o parte însă s-a retras în zona non-votanţilor, deci cei care nu s-au dus la vot”, a precizat el.

Circa 10-15% au migrat către AUR

Totodată, o altă categorie de alegători s-a îndreptat către AUR, deși mișcarea nu a fost una masivă.

„Dar mișcarea nu a fost un electorat spre AUR, ci un electorat dezamăgit de PSD, care nu s-a mai dus la vot. Și asta se vede foarte bine în, de exemplu, ceea ce numim noi, jurnalistic, sociologic, ideea de fief PSD. Se vede acolo, a scăzut, de exemplu, prezența la vot la primarii puternici ai partidului”, a spus Dîncu.

El estimează că „în jur de 10-15% dintre alegătorii PSD au migrat către AUR”. „Eu am încercat să măsor acest lucru și mi-a ieșit undeva între 10 și 15%, ceea ce, e drept, era un electorat mare la PSD și asta nu înseamnă puțin. N-am calculat exact care ar fi cifrele exacte, dar a fost o mișcare aceasta și sigur că trebuie să recunoaștem asta”, a adăugat sociologul.

„Nici stânga și nici dreapta nu mai sunt cele care au fost”

Vasile Dîncu a conturat, de asemenea, şi profilul acestor votanți, pe care îi descrie drept „oameni vulnerabili, care și înainte s-au mișcat între noi și alții”.

„Pentru că sunt oamenii vulnerabili care sunt oricum dependenți de politică, cei care sunt dependenți de social, care la un moment dat caută mereu o soluție mai bună și mereu cine este nou este mai bun decât celălalt, care este mai vechi, pe care îl știi deja, chiar dacă s-a ocupat de tine, ți-a dat pensii, s-a gândit să îți mărească salariul minim”, a explicat el.

În opinia sa, schimbările din societatea românească fac parte dintr-un fenomen mai larg, prezent și în alte state europene.

„Dar ceea ce credem noi era valabil în sociologia politică a trecutului, acum nu mai funcționează, pentru că nici stânga și nici dreapta nu mai sunt cele care au fost. Electoratul începe să devină un electorat care caută mereu oferta personalizată, oferta pentru el și legată de momentul respectiv. Și nu mai există ideea de tradiție politică”, a declarat Vasile Dîncu.

În sprijinul analizei sale, el a amintit că, în trecut, opțiunea politică se transmitea din generație în generație, lucru care acum s-a schimbat radicat în întreaga lume. „Înainte spuneam în Occident că se transmitea opțiunea politică din tată în fiu. Știam familiile catolice care votează cu dreapta, cu centru-dreapta. Acum nu mai funcționează nici acolo aceste lucruri. Mă uit la studiile făcute de colegii mei în Franța sau în Germania și ne dăm seama că, de fapt, acum avem un electorat care fuge din cătarea puștii electorale, care mereu se mișcă și trebuie să te miști după el atunci când faci politică”, a conchis eurodeputatul PSD.

