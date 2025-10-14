Analiză PSD se leapădă de eticheta „progresist”. Se întoarce la valorile tradiționale sau este o strategie de moment?

Congresul PSD marchează transformări importante în interiorul partidului. Dincolo de alegerea unei noi conduceri, social-democrații modifică și statutul formațiunii, renunțând oficial la eticheta de „progresist”. Reprezentanții partidului susțin că sensul termenului, adoptat în anii 2000, nu mai reflectă valorile actuale ale PSD. Potrivit specialiștilor, decizia are implicații mai profunde decât o simplă repoziționare electorală.

Liderul interimar al PSD și singurul candidat al cursei pentru șefia partidului, Sorin Grindeanu, explică faptul că modificarea reafirmă partidul drept unul „modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român”.

„Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor și al responsabilității sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european și angajat ferm în cooperarea euro-atlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea națională”, mai susține Sorin Grindeanu.

Analiștii consultați de „Adevărul” arată că drumul PSD nu a fost, de fapt, niciodată pe calea „progresismului”, iar decizia introducerii acestui termen în trecut a venit mai degrabă pentru o poziționare în afara granițelor, decât în țară. Modificarea a fost făcută în termen introdus în timpul conducerii lui Adrian Năstase, în contextul în care partidul încerca să adere la Internaționala Socialistă.

„PSD nu a fost niciodată un partid al valorilor autentice ale stângii occidentale. Fie că s-a numit FSN, FDSN, PDSR sau PSD, formațiunea a avut mereu o atitudine defensivă față de acestea. A pornit cu un discurs succesor al naționalismului comunist și nu a abandonat niciodată complet această retorică. PSD este un partid postcomunist, adică un partid de tip „catch-all”, fără o identitate ideologică clară, dominat de grupuri de putere locale care funcționează mai degrabă în logica accesului la resurse decât în cea a valorilor doctrinare. În acest sens, revenirea la un limbaj care evocă perioada Dragnea — prin apelul la „valorile tradiționale și religioase ale poporului român” — nu face decât să confirme continuitatea acestei tradiții național-populiste, adaptată la actualul climat de război cultural”, explică politologul Cristian Pîrvulescu pentru „Adevărul”.

Termenul „progresist”, o „modalitate de legitimare”

„N-a fost niciodată un partid social-democrat, de tip european pe zona de valori, n-a fost niciodată un partid progresist. A avut niște tentative, se încearcă menținerea unui echilibru, dar, per total, e un partid conservator, doar că nu folosesc eticheta asta. Dar e un partid social-democrat, socialist, de tip est-european. Asta putem să zicem, nu sunt singurii. (...)

A fost un termen care venea din acea perioadă a anilor 2000, în care PSD trebuia să fie acceptat, să își câștige legitimitatea și în raport cu social-democrația europeană. Să nu mai fie un partid care nu era nicăieri, că ne amintim că de acolo venea PDSR-ul, nu era în nicio internațională, nu era în nicio familie. Pe vremea lui Năstase, când au făcut fuziunea PSDR-ul, când și-au recâștigat dreptul de a folosi eticheta asta de social-democrație, au devenit PSD, a fost o modalitate de legitimare a acestei modernizări”, explică politologul George Jiglău.

O mișcare riscantă, motivată probabil de electorat

Modificarea „poate fi și o mișcare pentru a mai recăpăta electorat”, este de părere politologul George Jiglău.

„PSD încearcă să recupereze o parte din electoratul migrat spre extrema dreaptă, însă o face pe un drum periculos — asemănător cu traiectoria SMER din Slovacia sau a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Ambele formațiuni au sfârșit prin a abandona valorile social-democrate, devenind instrumente ale naționalismului conservator și ale unui populism autoritar”, spune Cristian Pîrvulescu.

În context, <<PSD riscă aceeași deriva: sub pretextul apărării „valorilor tradiționale”, alunecă din nou către o formulă hibridă, postcomunistă și neloială principiilor stângii democratice>>, afirmă acesta.

PSD, pe drumul greșit în modificările pe statut

Profesorul de științe politice Radu Carp explică pentru „Adevărul” că introducerea termenului în statutul partidului a fost o eroare, iar partidul riscă să meargă în continuare pe o cale greșită, în lipsa unor dezbateri reale, spune acesta:

„Termenul acesta de progresist a apărut prima dată în secolul XIX și nu avea o conotație politică. (...) El a căpătat o conotație politică abia după anii 2000, când erau denumiți progresiști aripa radicală de extremă stângă a partidului democrat, iar republicanii erau numiți conservatori sau ultraconservatori. (...) Au fost etichete din afară, pentru că ăsta este un război cultural în Statele Unite. (...)

Înțeleg că se definește și partid național cu tradițiile, cu alte lucruri, care iarăși nu au legătură cu social-democrația. Nu știu de ce PSD vrea să se învârtă între mai multe concepte care nu-l definesc. Din moment ce ai o nișă pe care te poți exprima, de ce o eviți tocmai pe aceea, care este o nișă, mă rog, nu a mai rămas mult din ea, dar totuși e o nișă pe care nu o revendică nimeni. Niciun alt partid nu se revendică în România social-democrat. Doar PSD ar putea să revendice. (...) Ar fi trebuit să existe dezbatere în interior”, explică profesorul Radu Carp.

La Congresul din 2001, odată cu câștigarea șefiei partidului de către Adrian Năstase, a fost constituit Partidul Social Democrat, prin fuziunea dintre PDSR și PSDR, arată pagina oficială a PSD. De asemenea, erau integrate, prin absorbție, restul partidelor de stânga relevante din punct de vedere politic: Partidul Socialist al Muncii, Partidul Socialist al Renașterii Naționale.

Modificarea statutului PSD

Noua formă indică faptul că „Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești”.

Forma actuală a statutului arată că „Partidul Social Democrat este un partid de stânga modern şi progresist, un partid naţional cu vocaţie europeană, membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuatorul tradiţiei social-democraţiei româneşti”.