Peste 60% din români cred că trăiesc într-o țară „unde puteri externe controlează în secret deciziile importante” STUDIU

Peste 60% din respondenții unui sondaj cred că deciziile importante ale țării sunt luate, de fapt, în afara granițelor. De altfel, dintr-un sondaj lansat azi reiese că, între cele mai puternice teorii ale conspirației este și teoria conform căreia „pandemiile sau crizele economice sunt rezultatul planurilor unor grupuri de putere secrete”.

Un sondaj INSCOP la comanda Informat.ro prezintă mai multe teorii ale conspirației prezente în spațiul public românesc. „Rezultatele indică o legătură clară între nivelul educațional și gradul de deschidere spre gândirea științifică. Persoanele cu educație mai scăzută sunt mai predispuse să accepte explicații spirituale sau conspiraționiste, ceea ce semnalează decalaje îngrijorătoare și faptul că educația nu reușește să substituie mecanismele culturale arhaice de interpretare a realității”, explică directorul Inscop, sociologul Remus Ștefurac.

De asemenea, potrivit acestuia, „o explicație a aderenței la superstiții și credințe oculte ar putea fi legată de o strategie compensatorie a unor segmente largi din populație în fața insecurității socio-economice. În lipsa unor repere instituționale stabile, indivizii recurg la explicații metafizice pentru a da sens evenimentelor imprevizibile și pentru a restaura sentimentul de predictibilitate și ordine. Din păcate, în cursul acestui proces, părți mari din populație devin vulnerabile în fața celor mai absurde conspirații, unele extrem de periculoase, de exemplu, pentru sănătatea publică”.

Votanții AUR sunt printre cei mai numeroși în rândul celor care au bifat teoriile conspiraționiste pe care s-a bazat chestionarul INSCOP.

Conspirații

La capitolul conspirații, între cele mai puternice la nivelul populației din România sunt controlul statului din afara granițelor sau manipularea oamenilor prin intermediul tehnologiei.

Conspirații. Control secret extern asupra României

61.4% dintre participanții la sondaj cred că „România este o țară unde puteri externe controlează în secret deciziile importante”. 30.6% nu sunt de acord cu această afirmație, 7.6% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.3% nu răspund.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții PSD și AUR, persoanele cu educație primară. Își exprimă dezacordul în special: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și din urbanul mare.

Conspirații. Manipularea populației prin tehnologii

55.6% dintre respondenți sunt de acord cu afirmația „Tehnologiile moderne (5G, inteligența artificială) sunt folosite pentru a manipula populația”. 37.9% își exprimă dezacordul, 6.3% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.2% nu răspund.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară. Își exprimă dezacordul în special: votanții USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București.

Conspirații. Grupuri de putere secrete care provoacă pandemii și crize economice

58.4% dintre cei intervievați cred că „Pandemiile sau crizele economice sunt rezultatul planurilor unor grupuri de putere secrete”, în timp ce 34.1% sunt de părerea contrarie. 7.3% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.2% nu răspund.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții AUR, persoanele cu educație primară, locuitorii din mediul rural. Își exprimă dezacordul în special: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București.

Conspirații. Vaccinurile

40.1% dintre respondenți sunt de acord cu afirmația „Vaccinurile sunt folosite pentru a controla populația”, în timp ce 53.5% sunt în dezacord. 6.3% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.1% nu răspund.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară. Își exprimă dezacordul în special: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare.

Conspirații. Extratereștrii

Afirmația „Extratereștrii au vizitat Pământul și guvernele ascund acest lucru” întrunește acordul a 22.4% dintre respondenți. 61.1% își exprimă dezacordul, 16.3% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.3% nu răspund.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții PSD, persoanele de peste 60 de ani. Își exprimă dezacordul în special: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din urbanul mare.

Omul pe Lună

Afirmația „Oamenii nu au ajuns pe Lună, ci totul a fost o înscenare” întrunește acordul a 26.1% dintre respondenți. 64.9% își exprimă dezacordul, 8.8% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.2% nu răspund.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții AUR, bărbații, persoanele cu educație primară, locuitorii din mediul rural, angajații la privat. Își exprimă dezacordul în special: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din urbanul mare, angajații la stat.

Datele culese fac parte din studiul BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research „România între Magie și Ezoterie”, realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese în perioada 6-10 octombrie 2025. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.