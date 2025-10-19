search
Duminică, 19 Octombrie 2025
Viitoarea conducere PSD sub Grindeanu: o alianță menită să unească diverse puteri din partid

Publicat:

Echipa ce se conturează în jurul actualului președinte interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pare să pregătească terenul pentru un mandat complet. Mai mulți membri ai partidului, ale căror nume sunt vehiculate pe lista sa, și-au anunțat deja oficial intenția de a face parte din viitoarea conducere, ceea ce sugerează o strategie clară din partea liderului interimar.

Mai mulți lideri au anunțat că se vor afla pe lista de candidați a lui Grindeanu FOTO Mediafax
Mai mulți lideri au anunțat că se vor afla pe lista de candidați a lui Grindeanu FOTO Mediafax

Discuțiile privind formarea echipei de conducere cu care Sorin Grindeanu va candida la Congresul PSD de pe 7 noiembrie sunt încă în desfășurare, însă deja au fost anunțați câțiva lideri importanți ai partidului, în timp ce alții au fost înlocuiți din funcții-cheie.

Pe 20 octombrie este termenul limită pentru depunerea candidaturilor, iar viitorul program politic al partidului, trebuie depus până pe 4 noiembrie.

Noua echipă de conducere va cuprinde cinci prim-vicepreședinți, opt vicepreședinți regionali și 12 vicepreședinți pe diverse domenii de activitate, pe lângă secretarul general și președintele Consiliului Național și poziția de președinte, a anunțat recent Alexandru Rafila, noul purtător de cuvânt al partidului. Astfel numărul membrilor conducerii crește de la 21 la 27. 

Cine sunt liderii propuși pentru echipa lui Sorin Grindeanu

Până acum, 3 membri au anunțat oficial că au acceptat să candideze în echipa lui Sorin Grindeanu. Între viitorii lideri din partid se vor număra Victor Negrescu, pe o poziție de prim-vicepreședinte, Gabriel Zetea - propus vicepreședinte, și Claudiu Manda - propus pentru funcția de secretar-general al partidului, care îl înlocuiește pe Paul Stănescu. 

Victor Negrescu este vicepreședinte al parlamentului European și vicepreședinte al partidului Socialiștilor Europeni (PES). El a obținut până acum două mandate de eurodeputat și a fost consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu.  

Gabriel Zetea ocupă și acum o funcție de vicepreședinte în conducerea PSD, a fost deputat pe listele partidului, iar acum este președintele CJ Maramureș. El este vicepreședinte pe administrație și infrastructură și candidează pentru funcția de vicepreședinte regional pentru zona de Nord-Vest. 

Claudiu Manda este și el europarlamentar. Manda este președintele organizației PSD Dolj, vicepreședinte PSD pe regiunea de Sud-Vest și soțul primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care este și ea în prezent vicepreședinte pe muncă și protecție socială. Înainte de cele două mandate de eurodeputat obținute, a avut patru mandate de deputat în Parlamentul României. 

Ce aduce noua echipă 

Politologul Andrei Țăranu explică pentru „Adevărul” că relația dintre Sorin Grindeanu și Victor Negrescu este una veche. „Vine din tineretul social-democrat și de acolo și relația, să-i spunem mai specială cu Grindeanu”. 

În ceea ce îl privește pe Gabriel Zetea, expertul subliniază că acesta dorește să obțină mai multă putere, de aici și trecerea la un post de vicepreședinte pe regiune, după ce a plecat de la București în conducerea CJ Maramureș: „Acolo este fieful lui, din toate punctele de vedere, și economic, și politic”. 

Citește și: PSD se leapădă de eticheta „progresist”. Se întoarce la valorile tradiționale sau este o strategie de moment?

Postul pe care candidează Claudiu Manda se explică prin puterea în partid a organizației pe care o conduce alături de primarul Craiovei, PSD Dolj. Echipa conține astfel membri din „zone politice destul de diferite”, explică Andrei Țăranu. 

„Încearcă să împace mai multe centre de putere din PSD”

„A rămas singurul candidat, deci este foarte sigur că va fi președintele partidului, iar acum încearcă să împace mai multe centre de putere din PSD. (...) Pentru imaginea externă îl propune pe Victor Negrescu. Păstrează fața aceasta pro-european a PSD, propunându-l pe Negrescu. În același timp, în interior, vedem că se bazează pe această grupare a doamnei Vasilescu, primarul Craiovei. O grupare veche. Deci, cam asta ar fi jocul. Să dea o față europeană în continuare partidului și, în interior, mergând pe această ramură, să spunem într-un sens așa larg vorbind, conservatoare a PSD. Această orientare a PSD pe care vrea să o dea Grindeanu, care se gândește la electoratul care s-a orientat în ultimii ani spre AUR.

Încearcă să împace ambele laturi. Latura europeană și o latură mai, să spunem, conservatoare, dar în sens pesedist conservatoare, adică împotriva unor reforme de substanță în administrație, cum ar veni, ca să dăm doar un exemplu. Deci să împace cele două direcții, să spunem, ale partidului”, explică analistul politic Ion M. Ioniță.

„E o schimbare, e clar”

„E clar că Sorin Grindeanu a încercat să își atragă de partea sa o tabără de oameni performanți în administrația locală, care după alegerile prezidențiale nu au fost neapărat cei mai apropiați de conducerea partidului social-democrat”, explică consultantul politic Adrian Zăbavă. Prezența a altor două personaje vehiculate în spațiul public pentru posturi de conducere în PSD, Ionuț Pucheanu și Corneliu Ștefan, care păreau să se profileze ca o opoziție față de actualul lider interimar, Sorin Grindeanu, arată că liderul ar putea să fi negociat „o înțelegere cu acești oameni importanți în administrația locală, care la un moment dat au fost nemulțumiți. Același lucru cred că putem să spunem și despre prezența lui Claudiu Manda acolo, în poziția de secretar-general, care înseamnă clar o alianță cu Olguța Vasilescu”. 

Prezența lui Victor Negrescu în prima linie de conducere a formațiunii politicie arată că partidul „își dorește să rămână ancorat în politica europeană și să aibă o ancoră importantă politica în familie europeană de stânga”, liderul european fiind „cureaua de legătură între partid și Europa”. 

„E o schimbare, e clar. Adică dispare Paul Stănescu, practic ultimul baron de la vârful partidului. Apar niște nume noi din administrația locală cu performanțe foarte mari, dar și personaje cumva mai controversate, să zicem, dacă putem să ne referim așa la domnul Manda. E o echipă care a cărei scop principal a fost să alinieze interese și păreri divergente în interiorul Partidului Social-Democrat, sub aceeași direcție de conducere a lui Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu a știut care sunt polii de putere în Partidul Social-Democrat”, mai explică Adrian Zăbavă.  

Potrivit consultantului politic, creșterea numărului de posturi în conducerea PSD scade însă puterea acestora. 

Politică

