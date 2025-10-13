Claudiu Manda candidează la funcția de secretar general al PSD, în locul lui Paul Stănescu

Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a anunțat că va candida pentru funcția de secretar general al partidului, în echipă cu Sorin Grindeanu.

Paul Stănescu le-a transmis liderilor PSD din țară că se va retrage din funcția de secretar general la Congresul din toamnă. Europarlamentarul Claudiu Manda și-a anunțat, luni, 13 octombrie, intenția de a candida la funcția de secretar general al Partidului Social Democrat, în echipă cu Sorin Grindeanu, în cadrul congresului programat pe 7 noiembrie.

„Am acceptat candidatura la funcția de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu, cu conștientizarea responsabilității pe care o implică. Pentru mine, politica înseamnă oameni și rezultate care se văd în viața lor de zi cu zi, iar acest principiu va sta la baza activității mele în această funcție”, a scris Claudiu Manda cu puţin timp în urmă pe Facebook.

„Reorganizarea PSD în vederea alegerilor viitoare este, în primul rând, o muncă de echipă, iar noi, la Dolj, am lucrat ca o echipă formată din oameni profesioniști și dedicați, reușind să ne clasăm pe primul loc, ca număr de voturi, dintre organizațiile județene ale PSD, la toate alegerile din ultimii 12 ani. Acest lucru s-a întâmplat tocmai pentru că am înțeles mesajul și nevoile oamenilor”, a mai notat europarlamentarul PSD.

El vorbeşte şi despre obiectivele pe care şi le propune viitoarea conducere a PSD, din care vrea să facă parte, alături de Sorin Grindeanu.

„Viitoarea conducere națională a PSD trebuie să redobândească încrederea românilor, dar și să găsească cele mai bune soluții de organizare internă, astfel încât să se asigure de participarea la vot a fiecărui simpatizant. Am avut perioade în care PSD a guvernat bine, cu rezultate notabile în plan economic, cu cele mai mari creșteri de venituri pentru populație, cu investiții record, dar scorul electoral nu a fost unul pe măsură. Pentru că greșelile au fost tactice și nu de guvernare”, a mai precizat Claudiu Manda.

Congresul PSD în care urmează să fie aleasă noua conducere a partidului va avea loc pe 7 noiembrie, când se va decide componența echipei de conducere pentru următorii ani.