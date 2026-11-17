Președintele PSD a anunțat că partidul își asumă trei angajamente pentru relansarea economiei în 2027, printre care menținerea taxelor la nivelul actual pentru mediul de afaceri, plata datoriilor statului către companii și rambursarea TVA în cel mult 30 de zile pentru firmele corecte și conforme.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: INQUAM PHOTOS / OCTAV GANEA

Liderul social-democrat a susținut că deciziile guvernamentale din ultimul an au afectat economia și au dus România pe locul al doilea în Uniunea Europeană în privința scăderii economice.

„Deciziile guvernamentale greșite din ultimul an ne-au adus pe locul doi în Uniunea Europeană la cădere economică. Ca să reușim o relansare economică credibilă anul viitor, atunci avem nevoie de predictibilitate și nu de noi surprize fiscale”, a transmis acesta într-o postare pe Facebook. Declarațiile au fost făcute după o întâlnire cu reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii din România.

Printre angajamentele prezentate se numără menținerea taxelor pentru mediul de afaceri, astfel încât acestea să nu crească anul viitor, plata tuturor datoriilor pe care statul le are către companii și rambursarea TVA în maximum 30 de zile pentru firmele care respectă regulile.

„Am discutat astăzi cu reprezentanții IMM-urilor din România și am reconfirmat trei angajamente clare: Nu creștem taxele pentru mediul de afaceri anul viitor. Statul trebuie să își plătească toate datoriile către companii. Rambursarea TVA trebuie făcută în maximum 30 de zile pentru firmele corecte și conforme”, a mai spus Grindeanu.

Liderul PSD a argumentat că firmele nu pot fi încurajate să investească și să creeze locuri de muncă în condițiile în care regulile fiscale se schimbă frecvent, iar statul întârzie să își achite obligațiile financiare.

„Nu poți cere companiilor să investească, să creeze locuri de muncă și să țină economia în mișcare, în timp ce statul le schimbă regulile de la o lună la alta și întârzie să-și plătească facturile”, a afirmat președintele PSD.

Acesta a susținut că relansarea economică trebuie să se bazeze pe taxe predictibile, respectarea obligațiilor statului și un parteneriat real cu antreprenorii. Totodată, a transmis că firmele românești au nevoie de un stat care să le sprijine, nu să le îngreuneze activitatea: „Firmele românești au nevoie de un stat care să le fie partener, nu povară. Și în sensul acesta va fi această guvernare”.