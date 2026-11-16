Fostul preşedinte Traian Băsescu indică PSD şi PNL drept responsabili pentru actualele datorii ale României, spunând că ”demagogia” politicienilor din cele două formaţiuni a dus ţara în contextul financiar dificil în care se află acum.

Traian Băsescu, fost președinte al României Foto: Mediafax

Traian Băsescu a susţinut că nu ar vrea să fie „în pielea” celor care trebuie să gestioneze criza financiară pe care o traversează ţara, având în vedere datoriile foarte mari acumulate în ultimii ani.

„Anul viitor trebuie să plătim peste 60 de miliarde de lei dobânzi. Asta înseamnă circa 12 miliarde de euro. Gândiţi-vă, 12 miliarde de euro numai dobânzi. Deci cine a făcut crima de a adus ţara aici, probabil va trebui să răspundă, măcar politic, la un moment dat, şi să aibă curaj să spună: eu am fost. Dar n-a fost doar unul. În primul rând au fost două partide, e clar. În ultimii opt ani s-au rânduit PNL-ul, PSD-ul, când unul cu premier, când altul, dar întotdeauna împreună au făcut majorităţi. Deci au responsabilitatea situaţiei în care au adus ţara. (...) Cine a adus aici România? Demagogia a două partide, care din 2015 sunt împreună la guvernare, sau chiar înainte”, a afirmat Traian Băsescu, luni seară, la TVR.

El a adăugat că, la 21 decembrie 2014, când el a terminat mandatul, România îndeplinea toate condiţiile să înceapă procesul de aderare la zona euro.

El a subliniat că şi cei care au beneficiat de generozitatea electorală a guvernelor care au îndatorat România trebuie să „dea banii înapoi”.

”Cele două partide au responsabilitatea situaţiei în care se află România. Pe de altă parte, şi noi beneficiarii - că nu toţi au beneficiat de largheţea guvernelor în a mări salarii, în a da sporuri, în a da pensii, nu toţi au beneficiat - şi atunci trebuie să ne asumăm şi noi alături de politicienii care ne-au mărit salariile cu 80% ascunzându-le în sporuri, trebuie să fim conştienţi că ei au făcut pentru voturi, noi ne-am bucurat şi acum trebuie să dăm banii înapoi”, a spus fostul şef al statului.

România are cel mai mare deficit guvernamental

România a înregistrat un deficit guvernamental ajustat sezonier de 9,2% din PIB în trimestrul al doilea din 2026, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de Eurostat. Indicatorul s-a deteriorat cu 3,7 puncte procentuale față de trimestrul precedent, când deficitul era de 5,5% din PIB.

Valoarea de 9,2% din PIB se referă la deficitul guvernamental ajustat sezonier din trimestrul al doilea al anului 2026. Aceasta nu reprezintă deficitul bugetar cumulat în primele șase luni și nici deficitul pentru întregul an.

Eurostat publică și date neajustate sezonier. Pentru România, această serie indică un deficit de 7,8% din PIB în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu 5,7% în aceeași perioadă din 2025. Cele două valori nu sunt contradictorii, ci provin din serii statistice diferite, calculate cu ajustări diferite.

Datele pentru primul și al doilea trimestru din 2026 sunt provizorii și pot fi revizuite. Indicatorul trimestrial oferă o imagine asupra evoluției finanțelor publice în perioada analizată, dar nu trebuie confundat cu deficitul anual calculat pe baza întregului an bugetar.