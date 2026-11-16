 PSD cere reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat înainte de adoptarea bugetului pentru 2027 | adevarul.ro
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PSD cere reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat înainte de adoptarea bugetului pentru 2027

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Senatorii PSD susțin că reorganizarea instituțiilor publice și a companiilor de stat trebuie realizată înainte de adoptarea bugetului de stat pentru anul 2027, în vederea reducerii cheltuielilor și creșterii eficienței administrative.

PSD
Sigla PSD Foto: Inquam Photos

Într-un comunicat de presă transmis luni, Grupul PSD din Senat a anunțat că susține comasarea, restructurarea sau desființarea instituțiilor și companiilor de stat considerate ineficiente ori ale căror atribuții se suprapun.

Reprezentanții PSD afirmă că reducerea deficitului bugetar nu ar trebui să se bazeze în continuare pe măsuri care afectează populația și mediul privat, ci să înceapă prin diminuarea cheltuielilor statului.

Potrivit senatorilor social-democrați, bugetul pentru 2027 ar trebui elaborat după prezentarea raportului ministrului Finanțelor privind situația financiară a țării și după efectuarea celei de-a doua rectificări bugetare. În opinia acestora, instituțiile și companiile care vor fi desființate sau reorganizate nu ar trebui să mai genereze cheltuieli în bugetul anului viitor.

PSD susține că adoptarea bugetului trebuie să aibă loc până la sfârșitul anului 2026, cel mai probabil până la 15 decembrie.

În comunicat, social-democrații critică măsurile fiscale adoptate în ultima perioadă, invocând majorarea TVA și a accizelor, înghețarea salariilor și neindexarea pensiilor în 2026. Formațiunea afirmă că își asumă reducerea cheltuielilor administrației publice și menținerea nivelului actual al taxelor pentru populație și companiile românești în 2027.

„Asta e schimbarea de direcţie: reformă reală, nu doar pe hârtie. Un an şi jumătate Ilie Bolojan a pus nota de plată a deficitului pe umerii oamenilor şi ai firmelor: TVA şi accize mai mari, salarii îngheţate, pensii neindexate în 2026. PSD schimbă ordinea: statul îşi reduce întâi propriile costuri. Bugetul pe 2027 trebuie să fie construit după raportul ministrului Finanţelor privind starea financiară reală a ţării şi a doua rectificare bugetară. Bugetul vine după reorganizarea statului, nu înaintea ei. Instituţiile şi companiile care dispar nu mai intră în cheltuielile anului viitor. Abia după aceea bugetul se finalizează şi intră în dezbaterea Parlamentului. Termenul de adoptare rămâne finalul acestui an, cel mai probabil până pe 15 decembrie”, este mesajul central transmis de senatorii PSD.

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