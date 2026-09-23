 Sorin Grindeanu: „Investițiile străine în România trebuie să redevină o prioritate”. Criteriile anunțate de PSD pentru o majoritate | adevarul.ro
search
Miercuri, 23 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Sorin Grindeanu: „Investițiile străine în România trebuie să redevină o prioritate”. Criteriile anunțate de PSD pentru o majoritate

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat marți că investițiile străine în România trebuie să redevină o prioritate pentru orice Guvern și a afirmat că acestea au scăzut cu peste 80% în ultimul an. 

Sorin Grindeanu
Liderul PSD, Sorin Grindeanu Foto: INQUAM Photos Octav Ganea

Liderul social-democrat a precizat că a discutat cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit despre soluțiile PSD pentru relansarea economică și încurajarea mediului privat.

„Investițiile străine în România trebuie să redevină o prioritate a oricărui Guvern! Doar în ultimul an acestea au scăzut cu peste 80%! De aceea, am discutat astăzi cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România pentru a le transmite soluțiile PSD de relansare economică și de încurajare a mediului privat”, a transmis Sorin Grindeanu.

El a susținut, totodată, că partidul său este pregătit să își asume responsabilitatea, însă nu susținere revenirea la politicile pe care le consideră responsabile pentru problemele actuale.

„PSD este pregătit să își asume responsabilitatea. Nu vrem să prelungim criza și nu vrem instabilitate. Însă nu putem susține revenirea la aceleași politici care au generat problemele actuale”, a afirmat Grindeanu.

În același context, liderul PSD a criticat actuala propunere de guvern: „Actuala propunere de guvern va schimba doar personajele nu și abordările!”

PSD anunță zece priorități și criterii pentru o eventuală majoritate

Sorin Grindeanu a afirmat că PSD a are zece priorități și criterii pe baza cărora este pregătit să poarte discuții cu celelalte forțe democratice în vederea construirii unei majorități în jurul unui program.

„Avem zece priorități, avem criterii clare și suntem pregătiți să discutăm cu toate forțele democratice care vor să construiască o majoritate în jurul unui program. Iar asupra orientării strategice a României nu există nicio ambiguitate: PSD rămâne un partid european și euroatlantic”, a declarat el.

Liderul PSD mai spune că deficitul bugetar reprezintă o problemă majoră, dar susține că reducerea acestuia trebuie realizată prin măsuri care să stimuleze economia și să îmbunătățească funcționarea statului, nu prin măsuri care să afecteze sectorul privat.

„Corectarea dezechilibrelor nu poate fi făcută exclusiv pe seama salariaților, pensionarilor, familiilor și serviciilor publice, ci prin investiții în infrastructură, energie, industrie, investiții cu valoare adăugată!”, a afirmat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a susținut totodată că România trebuie să utilizeze toate fondurile disponibile prin mecanismele financiare externe și să evite ca disputele politice interne să afecteze finanțarea europeană.

„Mai mult, trebuie să absorbim fiecare euro disponibil din mecanismele financiare externe și să încetăm să transformăm conflictele politice interne în riscuri pentru finanțarea europeană”, a transmis președintele PSD.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”
digi24.ro
image
Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile
stirileprotv.ro
image
Orașul unde lemnul ține loc de gaz. Locuințele de la bloc sunt încălzite în continuare cu sobe pe lemne
gandul.ro
image
Siegfried Mureșan, interviu pentru POLITICO: „Alegerile anticipate nu sunt opțiunea mea preferată”
mediafax.ro
image
Andrei Nicolescu, întrebat de Daniel Șendre: De ce durează doi ani să afli sigla pe care o vor suporterii lui Dinamo
fanatik.ro
image
Cât ar fi obținut, de fapt, partidul lui Putin la alegeri? Rezultatul ar fi fost cu 23 de puncte sub cel oficial
libertatea.ro
image
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
digi24.ro
image
Apariție răvășitoare: a defilat la Vogue World, într-o rochie Gucci, sub privirile campionilor lui Chivu » „Regină”
gsp.ro
image
"Vor să-mi închidă clinica!" Gigi Becali a ieșit și a spus totul: "E o boală rară!"
digisport.ro
image
Victoria, fiica Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, a împlinit 9 ani. Ce poveste emoționantă aude în fiecare an de la părinții ei
click.ro
image
Apar detalii șocante în cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Tatăl Valentinei spune ce a vorbit cu iubitul ei: Era gelos
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
O nouă fabrică se deschide în România. Gigantul olandez are putea angaja 250 de muncitori
observatornews.ro
image
ULTIMELE clipe din viața Valentinei. Motivul ireal pentru care Vlad, iubitul ei, ar fi ucis-o
cancan.ro
image
Un economist confirmă Newsweek: pensiile pot crește cu maximum 7%. Ce bani iau pensionarii în plus?
newsweek.ro
image
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
prosport.ro
image
De ce același produs de pe Temu poate avea alt preț de la o zi la alta. Ce se întâmplă, de fapt, în aplicație
playtech.ro
image
Drama tânărului care se poate lăsa de fotbal după accidentul echipei Dinamo 2 de la Câmpulung: „Mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat cu viață”. Video - Fanatik.ro
fanatik.ro
image
5 cauze pentru care România are energie scumpă, arătate de Petrișor Peiu: „Asta a fost cea mai mare greșeală”
ziare.com
image
Tribunalul București a anunțat decizia, după bătaia dintre Tolea Ciumac și "Danu Spartanu"
digisport.ro
image
Cât de mult contează experiența de utilizare (UX) în evaluarea unei platforme de casino online
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Wooooow! Casă bătrânească dintr-un cătun, transformată într-o locuință modernă, de vis. E de nerecunoscut acum. Oricine se poate caza aici / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Imagini inedite cu patronul Rapidului. Dan Șucu a fost surprins de Paparazii
mediaflux.ro
image
Locul din România care l-a impresionat pe David Popovici în vacanță: „Căutați-l, e extraordinar!”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și munca pe câmp la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Mohamed Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Cum a procedat Teo Trandafir când și-a prins fiica ascultând manele. Testul neașteptat pe care i l-a dat Maiei
click.ro
image
Carmen Harra își anulează venirea în România după ce a primit amenințări cu moartea: „Cum prietenii mei au fost omorâți”
click.ro
image
Declarații sfâșietoare despre ultimele clipe ale actorului Arnaud Denis. Actrița Delphine Depardieu i-a fost alături până la capăt
click.ro
Regele Henric al VIII lea foto profimedia 0418196337 jpg
Obiectul intim pe care îl foloseau reginele în dormitor, pentru a se asigura că vor concepe un moștenitor de sex masculin
okmagazine.ro
Jane Fonda foto profimedia 0164806885 jpg
„Își deschide maxilarul ca un piton...” Actrița celebră care a primit cea mai scandaloasă apreciere în dormitor
okmagazine.ro
Acuarela lui Beranger din 1765. Castelul Roebuck, văzut dinspre nord-vest
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Un patron din Ploiești a fost lăsat fără 100.000 de euro în 30 de minute. Cum a fost posibil
image
Cum a procedat Teo Trandafir când și-a prins fiica ascultând manele. Testul neașteptat pe care i l-a dat Maiei

OK! Magazine

image
În mov vibrant și cu o coafură stylish, Prințesa Kate a captat atenția tuturor, chiar dacă se afla lângă Tom Cruise pe covorul roșu