Sorin Grindeanu: „Investițiile străine în România trebuie să redevină o prioritate”. Criteriile anunțate de PSD pentru o majoritate

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat marți că investițiile străine în România trebuie să redevină o prioritate pentru orice Guvern și a afirmat că acestea au scăzut cu peste 80% în ultimul an.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu Foto: INQUAM Photos Octav Ganea

Liderul social-democrat a precizat că a discutat cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit despre soluțiile PSD pentru relansarea economică și încurajarea mediului privat.

„Investițiile străine în România trebuie să redevină o prioritate a oricărui Guvern! Doar în ultimul an acestea au scăzut cu peste 80%! De aceea, am discutat astăzi cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România pentru a le transmite soluțiile PSD de relansare economică și de încurajare a mediului privat”, a transmis Sorin Grindeanu.

El a susținut, totodată, că partidul său este pregătit să își asume responsabilitatea, însă nu susținere revenirea la politicile pe care le consideră responsabile pentru problemele actuale.

„PSD este pregătit să își asume responsabilitatea. Nu vrem să prelungim criza și nu vrem instabilitate. Însă nu putem susține revenirea la aceleași politici care au generat problemele actuale”, a afirmat Grindeanu.

În același context, liderul PSD a criticat actuala propunere de guvern: „Actuala propunere de guvern va schimba doar personajele nu și abordările!”

PSD anunță zece priorități și criterii pentru o eventuală majoritate

Sorin Grindeanu a afirmat că PSD a are zece priorități și criterii pe baza cărora este pregătit să poarte discuții cu celelalte forțe democratice în vederea construirii unei majorități în jurul unui program.

„Avem zece priorități, avem criterii clare și suntem pregătiți să discutăm cu toate forțele democratice care vor să construiască o majoritate în jurul unui program. Iar asupra orientării strategice a României nu există nicio ambiguitate: PSD rămâne un partid european și euroatlantic”, a declarat el.

Liderul PSD mai spune că deficitul bugetar reprezintă o problemă majoră, dar susține că reducerea acestuia trebuie realizată prin măsuri care să stimuleze economia și să îmbunătățească funcționarea statului, nu prin măsuri care să afecteze sectorul privat.

„Corectarea dezechilibrelor nu poate fi făcută exclusiv pe seama salariaților, pensionarilor, familiilor și serviciilor publice, ci prin investiții în infrastructură, energie, industrie, investiții cu valoare adăugată!”, a afirmat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a susținut totodată că România trebuie să utilizeze toate fondurile disponibile prin mecanismele financiare externe și să evite ca disputele politice interne să afecteze finanțarea europeană.

„Mai mult, trebuie să absorbim fiecare euro disponibil din mecanismele financiare externe și să încetăm să transformăm conflictele politice interne în riscuri pentru finanțarea europeană”, a transmis președintele PSD.