Siegfried Mureșan evită să spună ce sumă este necesară pentru un trai decent în România: „Îmi doresc ca veniturile oamenilor să crească”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan nu a putut indica o sumă concretă atunci când a fost întrebat, miercuri, la Senat, ce venit lunar ar trebui să aibă o familie cu doi copii pentru a putea avea un trai decent. Mureșan a explicat că necesarul diferă în funcție de situația familiei, de localitatea în care aceasta trăiește și de costurile locuinței.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Nu vă pot spune pentru că orice cifră aș spune, pentru unii e prea mică, pentru alții prea mare. Îmi doresc ca veniturile oamenilor să crească sustenabil, ordonat”, a declarat premierul desemnat.

Întrebat despre diferențele dintre nivelul de trai din mediul rural și cel urban, Mureșan a spus că își dorește reducerea acestora și a subliniat necesitatea unor măsuri de sprijin pentru familiile cu copii.

„Indiferent dacă sunt vârstnici sau tineri, la sat sau oraș, indiferent de meserie, familie cu doi sau patru copii, sunt copii care trebuie ajutați. Nu sunt un om politic comunist care să dicteze ce să se facă, îmi doresc să încurajăm munca, să avem mai multe facilități pentru copii”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a arătat și că diferențele de costuri dintre localități fac dificilă stabilirea unei singure sume care să definească un trai decent.

„Este evident că avem orașe scumpe în România unde ai nevoie de venit mai mare pentru a cumpăra un apartament sau o casă”, a spus Mureșan.

Siegfried Mureșan vrea revenirea la TVA de 19%

Siegfried Mureșan a afirmat astăzi în Senat că „nu vor exista în România creșteri de impozite și taxe pe toată durata mandatului său”. El a precizat și că „Guvernul meu nu are în vedere nicio creștere de TVA” și că, atunci când situația va permite, obiectivul este revenirea la TVA de 19%.

Premierul desemnat a anunțat că viitorul Guvern va avea trei vicepremieri, toți cu portofoliu, și a vorbit despre eficientizarea companiilor de stat.

„Pentru fiecare companie, în 12 luni de la învestire vor avea un plan de management performant”, a declarat Mureșan.

În domeniul energiei, obiectivul anunțat este „reducerea facturilor”, prin investiții și creșterea capacităților de stocare.