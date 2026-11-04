Sorin Grindeanu îi cere liderei AfD să își ceară scuze românilor din Germania: „Nu subminați Europa prin xenofobie”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îi solicită public liderului partidului german Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, să își retragă afirmațiile despre românii din Germania și să prezinte scuze comunității românești. Reacția vine după ce politiciana a susținut că tot mai mulți migranți din România „jefuiesc” sistemul social german.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Mediafax Foto/Emanuel Titus Ilieși

Grindeanu a criticat declarațiile liderei AfD, pe care le-a catalogat drept xenofobe. Liderul social-democrat a scris despre contribuția românilor care muncesc legal în Germania și participă la sistemul de asigurări sociale.

„Vă cer public să vă retrageți afirmația că «imigranții din România jefuiesc» sistemul social al Germaniei și să cereți scuze comunității românești din Germania”, a transmis Sorin Grindeanu într-un mesaj publicat miercuri pe platforma X.

Potrivit acestuia, peste 500.000 de români lucrează legal în Germania, reprezentând trei din patru cetățeni români aflați la vârsta activă. Grindeanu a mai precizat că peste 4.000 dintre aceștia sunt medici care tratează pacienți germani.

„Culpabilizarea colectivă pe criterii de origine contravine valorilor pe care a fost construită UE. Speram că a rămas îngropată sub ruinele celui de-Al Doilea Război Mondial. Dumneavoastră o readuceți”, a continuat liderul PSD.

„Prețuiți-o, nu o subminați prin xenofobie. Românii merită același respect pe care îl primesc germanii în toată Europa”, a mai scris Grindeanu, adăugând că va apăra drepturile germanilor care lucrează sau călătoresc în Uniunea Europeană, la fel cum își apără conaționalii.

Ce acuzații a lansat Alice Weidel la adresa românilor

Declarațiile care au provocat reacția liderului PSD au fost publicate de Alice Weidel pe 28 octombrie, tot pe platforma X. Lidera AfD a susținut că numărul migranților români care beneficiază de sistemul social german este în creștere și a invocat situația din orașul Magdeburg.

„Alocații pentru copii, sprijin pentru venitul minim, îngrijire medicală. Din ce în ce mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Doar în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, la 3.000.000 de euro pe an”, a scris aceasta, pledând pentru schimbarea politicii de migrație.

Mesajul a fost însoțit de un link către un material despre cheltuielile sociale din Magdeburg, care face referire la beneficiile acordate unor imigranți din România.

Fritz taxează AUR, după atacul liderei AfD la adresa românilor

Mai mulți politicieni români au reacționat la declarațiile liderei partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel.

Liderul USR, Dominic Fritz, a spus că „președinta AfD, un AUR al Germaniei”, s-a „trezit să acuze românii că «jefuiesc sistemul social german»”.

„În Germania sunt sute de mii de români care lucrează cinstit și contribuie din greu la fondul de asigurări sociale al Germaniei. Mesajul e și pentru așa-zișii suveraniști de la AUR: ăștia sunt prietenii voștri patrioți din Germania, pe care îi admirați și pupați în fund”, a spus Fritz.

Și fostul premier Ilie Bolojan a reacționat: „Sutele de mii de români care trăiesc în Germania merită respect. (...) Posibilele încălcări ale legislației se tratează individual, iar nicio generalizare pe motiv de naționalitate nu poate justifica discriminarea”, a transmis Ilie Bolojan.