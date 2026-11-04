România nu are încă un calendar pentru adoptarea unei noi Legi a Salarizării. Ministrul Proiectelor Europene: „Nu există o decizie politică în acest sens”

Mihai Ghigiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat că în discuțiile Guvernului nu se află și Legea Salarizării.

Mihai Ghigiu, minsitrul Fondurilor Europene Foto: Facebook

Mihai Ghigiu dezvăluie că Legea Salarizării nu se află pe lista Guvernului. Ministrul PSD din Guvernul Niculescu spune că nu există o decizie politică pe acest subiect.

„Atâta timp cât nu avem această decizie politică, nu au avut loc discuții”, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, într-o conferință de presă.

Reforma aferentă unui jalon important din PNRR a fost abandonată de Guvernul Bolojan în luna septembrie, după ce partidele politice nu au reușit să se pună de acord pe proiectul de lege. Guvernul condus de Ilie Bolojan era în interimat, iar Legea Salarizării ar fi trebuit trecută prin Parlament, scrie Mediafax.

În ce stadiu a rămas Legea Salarizării

Mihai Ghigiu a mai declarat că Guvernul Niculescu nu a luat o decizie privind o posibilă renegociere a jalonului din PNRR cu Comisia Europeană.

„Dacă vom avea o decizie internă privind acest fost jalon, vom face discuțiile Comisiei Europene”, mai susține ministrul.

Legea Salarizării, varianta PSD

Legea Salarizării a fost readusă în atenția publică chiar de social-democrați. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că ar vrea o nouă variantă a reformei construite de Guvernul Bolojan.

„Acesta este ultimul lucru pe care trebuie să-l facă această lege unică a salarizării. România, în schimb, are nevoie de o lege de acest tip. Nu mi-am schimbat punctul de vedere. Știți că acest lucru îl spuneam și în vară. Dar preocuparea nu trebuie să fie cea legată de, în niciun caz, trebuie să fie ultimul lucru, cea legată de salariile demnitarilor”, a declarat liderul PSD.

Jalonul din PNRR aferent reformei din domeniul salarizării personalului din sistemul public avea valoarea de 770 de milioane de lei. Termenul limită impus de Comisia Europeană, 31 august, a fost depășit deja cu două luni.