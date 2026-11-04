Europarlamentarul PSD Victor Negrescu explică ce înseamnă schimbarea de la Washington pentru România, după victoria democraților

Victoria democraților în ambele camere ale Congresului american deschide un nou capitol politic în Statele Unite, spune social democratul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.

Victor Negrescu, vicepreședinte Parlamentul European Foto: Facebook/Victor Negrescu

Pentru următorii doi ani, președintele Donald Trump va trebui să colaboreze cu o majoritate democrată, o schimbare care poate influența deciziile privind securitatea europeană, apărarea și relațiile economice internaționale, spune într-o postare pe Facebook Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.

Social democratul susține că pentru România această schimbare are implicații importante. Finanțarea securității europene, prezența militară americană, sprijinul pentru Flancul Estic și securitatea Mării Negre rămân teme esențiale în relația bilaterală cu Washingtonul.

„Fac parte din Delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Statele Unite și am înțeles, din dialogul cu partenerii americani, că influența politică la Washington se construiește prin relații constante cu ambele partide, cu membrii Congresului, cu administrația și cu reprezentanții statelor americane. Din păcate, la București, unii politicieni și comentatori politici au fost mult prea partizani și au ignorat nevoia unei abordări echilibrate. Văd deja cum unii dintre cei care se declarau republicani convinși până ieri își schimbă brusc discursul la televizor și se laudă cu relații în tabăra democrată pe care nu le-au avut niciodată. Noua majoritate va aduce și schimbări în conducerea comisiilor parlamentare, inclusiv a celor care gestionează politica externă, apărarea și bugetele. Pentru diplomația românească, acest lucru înseamnă interlocutori noi și necesitatea consolidării relațiilor politice și instituționale. Poate că a venit timpul să ne schimbăm și noi abordarea”, scrie într-o postare pe Facebook Victor Negrescu.

Europarlamentarul român spune că România trebuie să mențină o abordare echilibrată și să construiască relații solide atât cu democrații, cât și cu republicanii iar parteneriatul strategic cu Statele Unite trebuie să rămână o prioritate, indiferent de schimbările politice de la Washington.

„Schimbarea politică de la Washington nu trebuie doar observată de la București sau Bruxelles. Trebuie înțeleasă și transformată în oportunități concrete pentru securitatea, economia și influența internațională a României”, încheie Victor Negrescu.

Democrații au câștigat alegerile în SUA

Democrații au preluat marţi controlul asupra ambelor camere ale Congresului, potrivit proiecţiilor mass-media americane, provocând o înfrângere zdrobitoare republicanilor preşedintelui Donald Trump în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului prezidenţial.

După ce iniţial a fost clar că preiau controlul asupra Camerei Reprezentanţilor, democraţii au câştigat locuri de senatori în mai multe bastioane republicane, precum Kansas şi Texas, şi vor putea limita considerabil puterile preşedintelui american până la sfârşitul mandatului său.