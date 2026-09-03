Sorin Grindeanu după solicitarea CE în cazul „amendamentului Fritz”: „Pentru a face scut în jurul unui condamnat, USR își trădează țara”

Sorin Grindeanu atacă dur USR după ce Comisia Europeană a cerut autorităților române explicații în legătură cu noua Lege a integrității, în special cu „amendamentul Fritz”.

Sorin Grindeanu, acuzaţii dure la adresa lui Dominic Fritz şi USR. Foto: mediafax

Sorin Grindeanu s-a dezlănţuit joi, 3 septembrie, după ce Comisia Europeană a solicitat oficial autorităților române clarificări privind noua Lege a integrității, intrată recent în vigoare. Reacția liderului PSD vine în contextul demersurilor făcute de USR la nivel european în legătură cu „amendamentul Fritz”, prevedere care îl vizează pe Dominic Fritz,.

Într-o postare publicată pe Facebook, Grindeanu lasă diplomaţia şi recurge la un limbaj extrem de dur, caracterizându-i pe membrii USR drept „o haită de bezmetici trădători care sacrifică interesele României și banii europeni pentru a-și conserva scaunele”.

„Pentru a face scut în jurul unui condamnat, USR își trădează țara! A trecut o linie a iresponsabilității politice pe care niciun partid românesc nu ar trebui să o încalce.

Grupul Renew, din care face parte USR, a încercat să impună în Comisia LIBE din Parlamentul European o rezoluție care să pună sub semnul întrebării respectarea statului de drept în România. O rezoluție care ar fi putut ajunge în plenul Parlamentului European, dacă vocea rațiunii nu ar fi primat până la final.

Social-democrații europeni au fost de la început alături de noi, iar rezoluția a fost un eșec. Inclusiv PPE și-a schimbat decizia, chiar în ultimul moment. Rând pe rând, minciunile useriștilor și ale altor trădători de dreapta au fost contracarate cu argumente.

Când investițiile străine au scăzut deja cu 80% sub mandatul lui Bolojan, ce semnal ar fi dat o astfel de rezoluție despre țara noastră?!

Useriștii însă nu au nicio limită. Au vrut să folosească țara ca armă în propriul război politic. Când ajungi să pui sub semnul întrebării statul de drept din România, afectezi credibilitatea noastră în fața partenerilor externi.

Fritz nu este România! Este doar un politician condamnat printr-o decizie definitivă a instanței.

USR nu este România! Sunt doar o haită de bezmetici trădători care sacrifică interesele României și banii europeni pentru a-și conserva scaunele.

Să îți folosești imaginea țării ca monedă de schimb pentru a face presiune internă este dovada supremă a lipsei de coloană vertebrală, pe care românii o vor putea sancționa la vot!

Până atunci, rămâne cum am spus: PSD se va bate cu acești trădători peste tot! Pentru că fiecare zi cu ei la putere înseamnă încă o zi care îngreunează traiul românilor, încă o zi în care economia este pulverizată și justiția atacată!”, a scris Sorin Grindeanu.