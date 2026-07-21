 Sorin Grindeanu cere de urgență un „comitet de criză” în Parlament. Scrisoarea trimisă liderilor politici | adevarul.ro
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Sorin Grindeanu cere de urgență un „comitet de criză” în Parlament. Scrisoarea trimisă liderilor politici

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Președintele Camerei Deputaților și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis marți o scrisoare adresată liderilor partidelor parlamentare, prin care le propune constituirea unui „comitet de criză” la nivelul Parlamentului, în contextul actualei crize politice.

Sorin Grindeanu FOTO Inquam / Octav Ganea
Sorin Grindeanu FOTO Inquam / Octav Ganea

„România traversează o perioadă în care blocajul guvernamental afectează capacitatea statului de a răspunde la problemele urgente ale țării”, se arată în începutul scrisorii.

Liderul PSD afirmă, totodată, că „sunt domenii esențiale în care lipsa deciziilor produce deja efecte grave”, dând ca exemple spitalele de copii, afectate de blocarea angajărilor, precum și prețurile la carburanți care continuă să crească și atacurile cibernetice asupra platformelor critice ale statului, inclusiv asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care au blocat activitatea din piața imobiliară.

„Dacă până la 31 iulie nu vom adopta o măsură legislativă tranzitorie, toate tranzacțiile imobiliare vor avea aplicată o cotă de TVA de 21%. Ceea ce va adânci criza din sectorul construcțiilor”, se mai arată în scrisoare.

Totodată, el avertizează că „dacă nu vom suplimenta urgent, prin măsuri legislative, schema de personal din Sănătate, deficitul de personal din zonele critice, ultimul exemplu fiind Secția ATI de la Spitalul Marie Curie, va duce la degradarea iremediabilă a serviciilor din spitale”.

„Dacă nu vom repune în funcțiune mecanismul de compensare a prețurilor la combustibili, vom avea o nouă explozie a prețurilor pentru români”, mai precizează Grindeanu.

În acest context, el propune constituirea unui comitet de criză la nivelul Parlamentului, format din reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare.

„Subliniez că este vorba strict despre un grup de lucru la nivel informal și nu despre o procedură parlamentară clasică. Avem nevoie de un mecanism de lucru temporar, prin care să identificăm și să pregătim, în regim de urgență, amendamentele și soluțiile legislative necesare pentru deblocarea acestor situații”, a mai adăugat liderul PSD.

Grindeanu anunță totodată că propunerile comitetului de criză ar urma să fie discutate împreună cu proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR.

„Rezultatul activității acestui grup de lucru va constitui, alături de proiectele legislative asumate prin PNRR, care vor aduce României peste 3 miliarde de euro, baza sesiunii extraordinare a Parlamentului pe care intenționez să o convoc săptămâna viitoare, astfel încât să adoptăm toate măsurile urgente de care România are nevoie”, afirmă liderul PSD.

Amintim că, la rândul său, Biroul Permanent Național al PNL a analizat luni stadiul proiectelor de lege necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Potrivit liberalilor, patru dintre proiecte au fost deja depuse în Parlament, în timp ce alte două se află în etapa finală a consultării publice.

În urma ședinței, conducerea partidului a mandatat grupurile parlamentare din Camera Deputaților și Senat să susțină adoptarea tuturor celor șase proiecte de lege necesare pentru respectarea angajamentelor asumate de România prin PNRR. Liberalii consideră totodată că Parlamentul trebuie convocat în sesiune extraordinară chiar de săptămâna viitoare, pentru ca proiectele să fie adoptate cât mai rapid.

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