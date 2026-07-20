PNL: România riscă să piardă 3 miliarde de euro din PNRR. Bolojan vrea convocarea Parlamentului

Biroul Permanent Național al PNL a analizat luni stadiul proiectelor de lege necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, iar președintele partidului, premierul interimar Ilie Bolojan, a prezentat situația celor șase acte normative aflate în diferite faze de elaborare.

Potrivit liberalilor, patru dintre proiecte au fost deja depuse în Parlament, în timp ce alte două se află în etapa finală a consultării publice.

„Proiectul privind consolidarea legislației în domeniul integrității urmează să fie depus și înregistrat marți, 21 iulie, la Camera Deputaților, după finalizarea perioadei de consultare publică. Proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice urmează să fie depus miercuri, 22 iulie, la Senat”, se arată în comunicatul PNL.

În urma ședinței, conducerea partidului a mandatat grupurile parlamentare din Camera Deputaților și Senat să susțină adoptarea tuturor celor șase proiecte de lege necesare pentru respectarea angajamentelor asumate de România prin PNRR.

Liberalii subliniază că adoptarea acestor reforme este esențială pentru obținerea ultimei tranșe de granturi din cererea finală de plată, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro.

În ceea ce privește legea salarizării unitare, PNL afirmă că aceasta trebuie să respecte atât condițiile negociate cu Comisia Europeană, cât și posibilitățile reale ale bugetului de stat.

„PNL susține amendamentele care sunt compatibile cu jaloanele PNRR și acceptate de Comisia Europeană. Amendamentele care încalcă aceste condiții nu rezolvă problema, ci pun în pericol banii europeni cuveniți României”, transmit reprezentanții partidului.

Liberalii consideră că Parlamentul trebuie convocat în sesiune extraordinară chiar de săptămâna viitoare, pentru ca proiectele să fie adoptate cât mai rapid.

„Partidul Național Liberal consideră că, începând de săptămâna viitoare, poate fi organizată o sesiune parlamentară extraordinară. PNL susține convocarea acesteia și va participa activ la lucrările comisiilor și la ședințele de plen, astfel încât proiectele să fie adoptate în cel mai scurt timp”, se mai arată în comunicat.

PNL avertizează că eventualele întârzieri sau blocaje politice ar putea avea consecințe directe asupra fondurilor europene.

„România nu își permite să piardă miliarde de euro din cauza întârzierilor sau a disputelor politice. Responsabilitatea tuturor partidelor este să respecte angajamentele asumate și să protejeze interesele țării”, transmit liberalii.