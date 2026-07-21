Grindeanu cere amânarea creșterii TVA la locuințe până la 1 octombrie: „Bolojan minte! Măsura nu produce nicio gaură la buget”

Sorin Grindeanu a anunțat într-o declarație de presă susținută marți că parlamentarii PSD vor depune un amendament prin care majorarea TVA la locuințe să fie amânată până la 1 octombrie și le-a cerut tuturor formațiunilor politice să susțină inițiativa.

„Am propus constituirea unui Comitet de criză la nivelul Parlamentului, format din reprezentanții tuturor partidelor. E un grup de lucru care să răspundă unei situații excepționale. E un mecanism de lucru temporar care să pregătească urgent soluții pentru situații critice”, a declarat liderul PSD.

Acesta a explicat că una dintre primele măsuri propuse este amânarea creșterii TVA pentru locuințe.

„PSD a redactat un amendament pentru prorogarea până la 1 octombrie a creșterii TVA de la 9% la 21%, din cauza atacului de la ANCPI”, a afirmat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a respins argumentele invocate de premierul Ilie Bolojan privind impactul bugetar al măsurii.

„Am văzut poziția de ieri a lui Ilie Bolojan, care a invocat din nou deficitul. Dar nu reprezintă nicio gaură la buget”, a spus șeful PSD.

Potrivit liderului social-democrat, partidul mai propune compensarea scumpirii carburanților și deblocarea angajărilor în spitalele de nou-născuți.

„A doua inițiativă e o compensare a creșterii prețurilor la carburanți. A treia inițiativă e deblocarea schemelor de personal de la spitalele de nou-născuți. Acestea sunt o parte din urgențele care trebuie rezolvate. Mai este nevoie și de deblocarea legilor din PNRR. Așteptăm propuneri și de la celelalte partide parlamentare”, a declarat Grindeanu.

PSD cere sesiune extraordinară a Parlamentului

Președintele PSD a anunțat că va convoca Biroul Permanent al Camerei Deputaților pentru a solicita organizarea unei sesiuni extraordinare începând de luni, 27 iulie, în vederea adoptării pachetului legislativ necesar îndeplinirii jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Am decis convocarea Biroului Permanent al Camerei Deputaților, în care voi cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei începând de luni, 27 iulie. Îi cer președintelui Senatului același lucru”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu anunță discuții cu conducerea ANI

Președintele PSD a precizat că miercuri va avea o întâlnire cu reprezentanții Agenției Naționale de Integritate (ANI), pentru a analiza proiectul de lege privind instituția și eventualele efecte asupra atribuțiilor acesteia.

„În ce privește Legea ANI, voi avea mâine dimineață o întâlnire cu conducerea ANI pentru a vedea dacă legea depusă de Putere știrbește din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate”, a spus Grindeanu.

Grindeanu îl acuză pe Bolojan că „minte” în privința impactului bugetar al TVA la locuințe

Liderul PSD a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că prezintă în mod eronat impactul amânării majorării TVA pentru locuințele contractate înainte de intrarea în vigoare a noii cote.

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„Păi minte! Minte, e fals! Vă spun că este vorba despre tranzacții care au fost făcute înainte, au fost antamate înainte. Astăzi, dacă vrei să-ți cumperi o locuință, TVA-ul este de 21%. Noi vorbim de locuințe care au fost antamate înainte de acest TVA și care aveau termen până la 1 august să se închidă. Despre asta vorbim, ăsta nu are impact. Eu i-aș spune să mai studieze un pic”, a declarat Grindeanu.

Anterior, liderul PSD afirmase că tranzacțiile vizate beneficiau deja de cota redusă de TVA și că amânarea termenului nu ar produce efecte asupra deficitului bugetar.

PSD își menține propunerile, indiferent de poziția PNL

Întrebat despre reacțiile critice venite din partea PNL, USR și AUR privind propunerea de constituire a unui Comitet de criză în Parlament, Sorin Grindeanu a spus că social-democrații sunt interesați de rezolvarea problemelor urgente și nu de dispute politice.

„Oricui îi place sau nu acest lucru, ar face bine să dea la o parte aceste orgolii și să încerce să rezolve problemele oamenilor. Eu și mai devreme am făcut apel la ei să vină și dânșii cu propuneri. Noi avem cel puțin trei până în acest moment și vi le-am enumerat, pentru a folosi această sesiune extraordinară să rezolvăm și din problemele urgente ale oamenilor”, a afirmat liderul PSD.

Acesta a subliniat că PSD va depune amendamentele chiar dacă nu vor exista susținători din partea celorlalte formațiuni.

„Partidul Social Democrat, că-i place PNL-ului, că nu-i place, că vrea să joace politic pe spinarea românilor, e treaba lor. PSD-ul oricum va depune aceste amendamente și pe Sănătate, să deblocăm angajările, și în ceea ce privește Cadastrul, și în ceea ce privește reluarea amendamentului pentru combustibili”, a declarat Grindeanu.

Despre proiectul AUR privind TVA la locuințe: „Foarte bine”

Întrebat dacă PSD va susține proiectul de lege depus de AUR privind situația cumpărătorilor de locuințe afectați de modificarea TVA, Sorin Grindeanu a răspuns că este deschis unei soluții comune.

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„Foarte bine! Noi am depus și noi amendamente. Eu cred că vom găsi un punct de vedere ca să putem până la urmă să trecem peste această situație neplăcută, unde românii nu sunt de vină, cei care și-au antamat apartamente”, a spus liderul PSD.

Liderul PSD: Nu există încă o majoritate de 233 de voturi

Întrebat despre declarația liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, potrivit căreia formațiunea ar vota pentru înlocuirea sa din funcția de președinte al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu a refuzat să intre într-o dispută politică.

„Nu folosește nimănui să stăm să ne certăm prin postări. De aceea n-am să intru în polemică cu domnul Peiu, care se poate alia, așa cum a mai făcut-o, cu domnul Bolojan și cu cei de la USR. Nu e niciun fel de problemă”, a declarat acesta.

Întrebat câte voturi poate strânge în prezent pentru proiectele promovate de PSD și dacă poartă discuții cu alte formațiuni, inclusiv cu AUR, Grindeanu a evitat să ofere cifre.

„În momentul când o să am această majoritate transparentă de 233 de voturi, o să v-o prezint. Și da, condițiile rămân aceleași pe care le-am anunțat și ieri”, a spus liderul PSD.

El a confirmat însă că sunt în desfășurare discuții pentru obținerea unei majorități parlamentare, fără a preciza cu ce partide negociază.