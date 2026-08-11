UEFA lansează o platformă unde se va explica utilizarea VAR

Uniunea Europeană de Fotbal Asociație (UEFA) a lansat „Clear Line”, o platformă concepută pentru a unifica criteriile de arbitraj în fotbalul european şi de a clarifica când ar trebui să intervină sistemul VAR şi când ar trebui să prevaleze decizia de pe teren.

Aprobat de oficialii de arbitraj din toate federaţiile membre UEFA, acest nou instrument îşi propune să devină un cadru pentru promovarea aplicării consecvente şi uniforme a deciziilor din arbitraj, atât în competiţiile naţionale, cât şi în cele organizate de forul continental.

Potrivit UEFA, „Clear Line” oferă explicaţii detaliate şi materiale audiovizuale cu privire la unele dintre cele mai complexe şi controversate situaţii din joc, acordând o atenție deosebită raționamentului din spatele deciziilor arbitrale şi aplicării protocolului VAR.

Platforma pune în evidență unul dintre principiile fundamentale ale arbitrajului video: intervenția sa ar trebui să se limiteze la cazurile în care există o „eroare clară şi evidentă” şi nu ar trebui să devină un instrument pentru revizuirea sistematică a deciziilor luate de arbitru pe teren.

Obiectivul UEFA este ca acest ghid, disponibil arbitrilor, jucătorilor, antrenorilor, comentatorilor şi fanilor, să contribuie la o mai bună înțelegere a deciziilor şi la o aplicare mai uniformă a regulilor de joc în întregul fotbal european.

Șeful arbitrilor de la UEFA, Roberto Rosetti, a subliniat că prin „Clear Line” forul continental îşi propune să ofere „îndrumări clare şi precise arbitrilor” şi să promoveze „o mai mare consecvență în luarea deciziilor în toate competițiile”, precum şi o utilizare „mai standardizată” a sistemului de arbitraj video (VAR).

Oficialul a spus că „deşi nu există două incidente identice, iar erorile ocazionale rămân inevitabile, Clear Line va servi drept punct central de referinţă pentru jucători, antrenori, comentatori şi fani, ajutând la explicarea raţionamentului din spatele deciziilor arbitrale şi promovând o mai bună înţelegere a procesului decizional”.

Pe de altă parte, UEFA a precizat că platforma va fi dinamică şi va fi actualizată atunci când apar situaţii noi sau sunt necesare clarificări suplimentare în cazuri specifice.