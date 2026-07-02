Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi, 2 iulie, că va solicita conducerii celor două Camere convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară în a doua jumătate a lunii iulie pentru dezbaterea şi adoptarea legilor necesare încasării sumelor aferente PNRR.

„Principala activitate din următoarea săptămână, care a fost discutată și astăzi în ședința de Guvern, este legată de finalizarea proiectelor de lege care vor trebui puse pe agenda Parlamentului și adoptate, astfel încât România să își încaseze sumele aferente din PNRR.

Am inventariat aceste proiecte. Sunt șase proiecte de bază și încă trei proiecte secundare, pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Asta înseamnă că vor fi încheiate discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene pe fiecare domeniu, astfel încât ceea ce trimitem Parlamentului pentru a fi dezbătut să aibă avizul Comisiei”, a declarat acesta la finalul ședinței de Guvern.

Ilie Bolojan adaugă că Guvernul va pune proiectele de lege la dispoziția grupurilor parlamentare și a liderilor partidelor înainte de dezbaterea lor în Parlament, pentru ca acestea să poată fi analizate din timp.

Totodată, el spune că va solicita convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, astfel încât proiectele necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR să fie adoptate cât mai rapid.

„Ele sunt foarte importante, pentru că fiecare proiect are o valoare de cel puțin 770 de milioane de euro, iar valoarea maximă este de 970 de milioane de euro.”

Ilie Bolojan precizează că primul proiect de lege vizează salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Potrivit acestuia, principala condiție negociată cu Comisia Europeană este ca noua lege să nu ducă la creșterea cheltuielilor totale cu salariile peste plafonul actual, astfel încât acestea să rămână la cel mult 8,1% din PIB.

El adaugă că, dacă se va ajunge la majorarea maximă permisă a fondului de salarii, Guvernul va trebui să compenseze impactul bugetar prin reducerea altor cheltuieli sau prin creșterea veniturilor la bugetul de stat:

„În ceea ce privește aspectele legate de grilele de salarizare și celelalte elemente care fac obiectul negocierilor cu reprezentanții grupurilor profesionale din sectorul public, discuțiile au avut deja loc, iar Ministerul Muncii trebuie să integreze concluziile acestora în propunerea finală.

Comisia Europeană este interesată în principal de anvelopa salarială, în timp ce grilele și celelalte propuneri sunt elaborate pe baza unui contract de consultanță încheiat cu Banca Mondială.”