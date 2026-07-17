 „Sărut mâna”. Grindeanu a mers prin birourile Camerei Deputaților să afle dacă a fost depusă Legea salarizării. Ce răspuns a primit | adevarul.ro
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Video „Sărut mâna”. Grindeanu a mers prin birourile Camerei Deputaților să afle dacă a fost depusă Legea salarizării. Ce răspuns a primit

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„S-a depus vreo Lege a salarizării?”, a întrebat Sorin Grindeanu angajatele Registraturii Camerei Deputaților, într-o verificare pe care a făcut-o personal. Liderul PSD spune că nu există niciun proiect înregistrat și acuză Guvernul că nu și-a îndeplinit obligațiile privind reformele din PNRR.

„Sărut mâna! Vă deranjez cu o întrebare scurtă: s-a depus vreo Lege a salarizării?”, le-a întrebat Sorin Grindeanu pe angajatele Registraturii Camerei Deputaților.

Răspunsul primit a fost că până în acel moment nu fusese înregistrat niciun document transmis de Guvern privind Legea salarizării.

„Nu, nu s-a depus”, i-a răspuns angajata. 

Liderul PSD a publicat un mesaj pe Facebook în care acuză Guvernul că solicită Parlamentului un „vot în alb”, în lipsa proiectelor legislative necesare.

„A mai trecut o zi. Am verificat acum în tot aparatul administrativ al Camerei Deputaților. Parlamentarii puterii nu au depus NICIUN proiect de lege privind restanțele din PNRR. Cum se poate convoca sesiune extraordinară dacă nu avem niciun proiect depus?! Cum Guvernul demis nu mai poate depune inițiative la Parlament, era de datoria aleșilor PNL și USR să facă acest lucru. Nu au făcut-o! Cine blochează miliardele de euro pentru România?!”, a scris Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Sorin Grindeanu Foto: inquam photos
Sorin Grindeanu Foto: inquam photos

Acesta a făcut referire și la activitatea legislativă din ultima zi a sesiunii parlamentare, susținând că deputații au adoptat mai multe proiecte importante într-un interval scurt, în timp ce Senatul nu a eușit să finalizeze alte inițiative.

„Reamintesc că la Camera Deputaților am trecut deja patru legi vitale în 24 de ore, în ultima zi de sesiune parlamentară, în timp ce Senatul condus de dreapta a dormit pe el și a picat alte două proiecte”, a transmis liderul PSD.

În același mesaj, acesta a lansat noi critici la adresa premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dragoș Pîslaru. „Propagandei bolojeniste iar o să i-o ia algoritmul razna, dar ce anume blochează PSD dacă premierul demis, Pîslaru și toți țuțerii lor n-au reușit să finalizeze niciunul dintre proiectele restante?! Între timp, INS ne anunță că salariul mediu scade de la o lună la alta, în timp ce inflația este la peste 10%. Go, Bolo!”, a mai spus Sorin Grindeanu.

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