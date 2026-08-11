Aplicația de cadastru e-Terra a fost repornită. Serviciile se reiau etapizat

Aplicația e-Terra a fost repornită etapizat marți, 11 august, de la ora 15:00, pentru personalul ANCPI și al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI), precum și pentru notarii publici, după verificările și testele efectuate de specialiști. Repornirea este primul pas pentru reluarea activității de cadastru și publicitate imobiliară, după indisponibilitatea sistemului. Celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân, deocamdată, oprite.

Repornirea de marți vizează exclusiv e-Terra, sistemul informatic integrat prin care se realizează înscrierea, gestionarea și evidența cadastrului și a cărții funciare la nivel național.

Celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului vor fi repuse în funcțiune etapizat, cu anunțarea prealabilă a reluării accesului.

Începe înregistrarea actelor care au fost primite când aplicație nu funcționa

Prima zi de funcționare a e-Terra este dedicată cu prioritate înregistrării actelor care au fost primite în perioada în care sistemul nu a fost disponibil.

Personalul OCPI va înregistra cu prioritate actele depuse prin poștă în perioada de indisponibilitate a aplicației. În același timp, notarii publici vor putea începe înregistrarea actelor pe care le-au instrumentat în această perioadă și care nu au putut fi depuse prin intermediul sistemului.

În prima zi de funcționare a aplicației nu vor putea fi solicitate extrase de carte funciară pentru autentificare și nici extrase de carte funciară pentru informare.

De miercuri, e-Terra va fi disponibilă și altor utilizatori

Începând de miercuri, 12 august, ora 8:30, accesul la e-Terra va fi extins și către alte categorii de utilizatori care aveau acces la aplicație înainte de producerea incidentului.

Este vorba despre persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici-judiciari și executorii judecătorești.

Pentru aceste categorii au fost puse la dispoziție manuale de utilizare și materiale video cu instrucțiuni pentru reluarea activității.

În cazul personalului OCPI sunt organizate ședințe de lucru și sesiuni de instruire pentru reluarea activității.

Termene prelungite pentru cele aproximativ 94.000 de cereri aflate în lucru

La momentul incidentului, aproximativ 94.000 de cereri se aflau în curs de soluționare.

Termenele legale pentru aceste cereri au fost prelungite printr-o decizie internă a ANCPI. Odată cu reluarea activității, resursele de personal disponibile vor fi mobilizate pentru soluționarea acestora în termenul legal.

Pe perioada în care sistemul electronic nu a fost disponibil, cererile depuse la ghișeu, prin poștă sau prin curier au fost înregistrate cu data și ora exactă a primirii.

După repornirea e-Terra, aceste cereri vor fi introduse în registrul electronic. Același lucru se va întâmpla cu actele instrumentate de notarii publici înainte de blocarea sistemului și care nu au fost încă înregistrate la OCPI.

ANCPI precizează că rangul cererilor va fi păstrat. Data și ora la care acestea au fost primite în perioada de indisponibilitate vor fi menținute la înregistrarea în registrul electronic.

Și valabilitatea unor extrase de carte funciară a fost prelungită

Extrasele de carte funciară care erau deja eliberate și valabile la momentul producerii incidentului au beneficiat de prelungirea automată a valabilității cu numărul de zile în care sistemul a fost indisponibil.

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Măsura are ca scop protejarea rangului actelor notariale încheiate în perioada în care sistemul electronic nu a funcționat.

Sistemul va fi monitorizat permanent

După repornirea e-Terra, aplicația va fi monitorizată permanent pentru identificarea și remedierea eventualelor probleme.

În cazul unor blocaje sau întreruperi temporare, echipele tehnice specializate sunt pregătite să intervină. Problemele identificate vor fi analizate și remediate operativ.

ANCPI va continua să colaboreze cu instituțiile implicate în procesul de repunere în funcțiune a aplicației: Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Cyberint.

Accesul și funcționalitățile aplicației vor fi extinse și stabilizate etapizat, în funcție de comportamentul sistemului și de volumul de solicitări.

Aplicația funcționează în Cloudul Guvernamental, dar pot apărea timpi mai mari de răspuns

e-Terra funcționează în prezent în Cloudul Guvernamental, infrastructură despre care ANCPI spune că oferă condiții tehnice superioare celor ale infrastructurii utilizate anterior.

În perioada imediat următoare repornirii, însă, utilizatorii pot întâmpina timpi mai mari de răspuns. Acest lucru este posibil din cauza numărului ridicat de accesări și a volumului de solicitări acumulate în perioada în care sistemul nu a fost disponibil.

Pe măsura stabilizării volumului de accesări și a fluxurilor de lucru, aplicația este așteptată să revină la parametrii normali de funcționare.

Unele documente PDF pot lipsi temporar din sistem

În primele zile după repornire pot exista și situații în care anumite documente în format PDF să nu fie disponibile.

Potrivit ANCPI, cauza este faptul că transferul documentelor în Cloudul Guvernamental nu a fost încă finalizat.

Indisponibilitatea temporară a unor documente nu înseamnă că acestea au fost pierdute sau șterse. Documentele vor deveni disponibile pe măsură ce procesul de transfer va fi finalizat.

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ANCPI și OCPI spun că vor acorda prioritate soluționării activității restante și revenirii la fluxurile normale de lucru, cu respectarea termenelor și procedurilor legale.

Repornirea etapizată a e-Terra este menită să permită reluarea controlată a activității de cadastru și publicitate imobiliară, urmând ca accesul și funcționalitățile sistemului să fie extinse pe măsura stabilizării acestuia.

Aplicația e-Terra a fost indisponibilă din 14 iulie, după incidentul cibernetic care a afectat infrastructura informatică a ANCPI.

Call Center pentru utilizatorii e-Terra

Pentru sprijinirea utilizatorilor în perioada de reluare a activității aplicației e-Terra, ANCPI a pus la dispoziție linii telefonice dedicate de Call Center. Informații și suport pot fi obținute la numerele 0749 012 525, 0749 016 331 și 0735 950 582.

Liniile sunt destinate informațiilor și îndrumării privind accesarea și utilizarea aplicației, precum și situațiilor care pot apărea în procesul de reluare a activității.

ANCPI recomandă utilizatorilor să consulte, înainte de a apela Call Center-ul, manualele de utilizare și materialele video cu instrucțiuni disponibile pentru e-Terra.