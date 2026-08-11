 BAC 2026, sesiunea de toamnă: subiectele la matematică și istorie, publicate de Ministerul Educației. Ce au avut de rezolvat absolvenții | adevarul.ro
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BAC 2026, sesiunea de toamnă: subiectele la matematică și istorie, publicate de Ministerul Educației. Ce au avut de rezolvat absolvenții

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Ministerul Educației a publicat marți, la ora 15:00, subiectele și baremele oficiale de evaluare și notare pentru proba obligatorie a profilului din cadrul sesiunii de toamnă a examenului de Bacalaureat 2026. Candidații care au susținut examenele la matematică sau istorie își pot verifica mai jos subiectele și modul de acordare a punctajelor.

Proba scrisă a început la ora 9:00. FOTO: Unsplash
Proba scrisă a început la ora 9:00. FOTO: Unsplash

Examenul la matematică a fost susținut de absolvenții profilului real, ai filierei tehnologice și, în funcție de specializare, ai învățământului vocațional. Pentru candidații de la profilul umanist și pentru cei de la anumite specializări vocaționale, proba obligatorie a profilului a fost istoria.

Proba scrisă a început la ora 9:00, iar candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor. La matematică, lucrările au fost redactate cu cerneală sau pastă albastră, fiind permise instrumentele de desen, însă calculatoarele au fost interzise.

Subiectele la matematică au fost diferențiate în funcție de profil și specializare, existând variante pentru matematică-informatică, științe ale naturii, pedagogic sau tehnologic.

Subiecte la matematică - Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările

Subiecte la matematică - Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările FOTO edupedu.ro
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Subiecte la matematică - Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările FOTO edupedu.ro

Subiecte la matematică - Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii

Subiecte la matematică - Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii FOTO edupedu.ro
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Subiecte la matematică - Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii FOTO edupedu.ro

Subiecte la matematică - Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică

Subiecte la matematică - Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică FOTO edupedu.ro
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Subiecte la matematică - Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică FOTO edupedu.ro

Subiecte la matematică - Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare

Subiecte la matematică - Filiera vocațională, profilul pedagogic FOTO edupedu.ro
Subiecte la matematică - Filiera vocațională, profilul pedagogic FOTO edupedu.ro

Lucrarea a fost structurată în trei subiecte. Primul a cuprins șase exerciții, iar subiectele al doilea și al treilea au inclus câte două probleme, fiecare împărțită în trei cerințe. Cerințele au vizat, în funcție de profil, elemente de algebră, funcții, ecuații, probabilități, trigonometrie, analiză matematică și geometrie.

Subiectele la istorie

La istorie, lucrarea a fost alcătuită din trei subiecte, fiecare valorând câte 30 de puncte, la care s-au adăugat cele 10 puncte acordate din oficiu. Candidații au avut de analizat surse istorice, de identificat relații de cauzalitate și de formulat argumente, iar ultima parte a presupus redactarea unui eseu de aproximativ două pagini pe o temă din programa de examen.

Subiecte la istorie FOTO edupedu.ro
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Subiecte la istorie FOTO edupedu.ro

Peste 33.000 de absolvenți s-au înscris la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului, dintre care mai mult de 22.000 provin din promoția 2026, iar peste 11.000 sunt absolvenți ai promoțiilor anterioare.

Seria probelor scrise continuă miercuri, 12 august, cu proba la alegere a profilului și specializării. Joi, 13 august, este programată proba la Limba și literatura maternă, pentru candidații care au studiat într-o limbă a minorităților naționale.

Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, între orele 12:00 și 14:00, iar în aceeași zi, în intervalul 14:00-18:00, candidații vor putea depune contestații. Rezultatele finale ale sesiunii de toamnă sunt programate pentru 24 august.

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