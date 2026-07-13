Oana Gheorghiu îl acuză pe Grindeanu că pune în pericol banii din PNRR: „Exact fondurile pentru spitale, școli și infrastructură”

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu l-a acuzat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, că pune în pericol fondurile europene din PNRR, după ce acesta a afirmat că social-democrații ar putea să nu voteze proiectele restante venite de la Guvern. Oficialul susține că o astfel de decizie ar afecta investițiile în spitale, școli și infrastructură.

Într-o postare publicată pe Facebook, Oana Gheorghiu a afirmat că reacția liderului PSD a venit după întâlnirea de la Palatul Cotroceni.

„Domnul Grindeanu a ieșit supărat de la Cotroceni. Atât de supărat, încât a amenințat un Guvern cu atribuții limitate să nu cumva să facă reformă: să nu listeze companii, să nu facă digitalizare, reluând, încă o dată, aceleași povești pe care le tot spune de luni de zile. Pentru că asta se întâmplă de fiecare dată când planurile nu îi ies: se reactivează narativul cu «ne vindem țara». Dar partea cu adevărat remarcabilă abia acum vine”, a scris Oana Gheorghiu, pe FB.

Aceasta susține că poziția exprimată de liderul PSD riscă să afecteze accesul României la fondurile europene din PNRR, necesare pentru finanțarea unor investiții majore.

„Domnul Grindeanu amenință că nu va vota legile de care depind fondurile europene din PNRR. Adică exact banii care ar trebui să ajungă în spitale, în școli, în infrastructură, la oameni. Să blochezi reforma e o alegere politică. Dar să blochezi și banii europeni ai României, doar ca să-ți aperi interesele, asta chiar e o performanță. Bravo, domnule Grindeanu. Deveniți, pas cu pas, un manual de «așa nu» în politica românească”, a afirmat Oana Gheorghiu.

De asemenea, acesta a subliniat că Executivul își propune să continue reformele asumate prin PNRR și să atragă fondurile europene. „Noi rămânem pe aceeași poziție simplă, pe care o repetăm fără să obosim: facem tot ce putem pentru a continua reforma, a opri risipa și a atrage fondurile europene. Nu pentru un partid. Pentru țară”, a transmis vicepremierul interimar.

În finalul mesajului, Oana Gheorghiu a lansat o întrebare adresată conducerii PSD.

„Iar întrebarea rămâne aceeași și așteaptă în continuare un răspuns: vrea PSD, cu adevărat, să facă reformă în România? Vrea PSD cu adevărat prosperitate pentru români?”, a încheiat aceasta.