România ar putea inaugura până la 100 de kilometri de autostradă în 2026. Anunțul ministrului interimar al Transporturilor

România ar putea da în circulație până la 100 de kilometri de autostradă în acest an, a anunțat marți ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță. Declarația a fost făcută la inaugurarea lotului Zimbor-Poarta Sălajului de pe Autostrada Transilvania (A3), primul tronson de autostradă inaugurat în România în 2026.

„Le mulțumesc colegilor de la Compania Națională de Drumuri, colegilor din Ministerul Transporturilor, celor care s-au ocupat de-a lungul timpului pentru ca acest proiect să fie deblocat și vă anunț că, în ciuda faptului că mult timp această autostradă a avut doar explicații despre de ce nu avansează proiectul, suntem în situația în care anul acesta se dă în circulație până la 100 de kilometri de autostradă, fiind anul în care se dă în circulație cel mai mare număr de kilometri de pe Autostrada Transilvaniei”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul interimar al Transporturilor a afirmat că, după preluarea mandatului, a identificat „obiceiuri vechi” în Ministerul Transporturilor care au contribuit la blocarea unor contracte, însă susține că lucrările au început să avanseze.

„E o zi bună astăzi, e o zi bună pentru România, e o zi bună în special pentru județul Sălaj”, a spus Miruță.

Radu Miruță a subliniat și importanța dezvoltării infrastructurii rutiere pentru siguranța șoferilor și pentru economia regiunilor traversate de noile autostrăzi.

„România avansează și avansează pentru că sunt oameni care muncesc și este foarte important de a conștientiza cât de mult a ajutat acest avans financiar european. Încă în România avem puțini kilometri de autostradă, încă în România se moare din cauza geometriei proaste a drumurilor și a insuficienței autostrăzii. Însă, pe măsură ce un segment nou de drum se dă în circulație, șansele la viață cresc, șansele la o dezvoltare economică de asemenea cresc”, a afirmat ministrul.

Lotul Zimbor-Poarta Sălajului are o lungime de aproximativ 13 kilometri și face parte din Autostrada Transilvania. Potrivit Asociației Pro Infrastructură, tronsonul are „o istorie zbuciumată” și a înregistrat întârzieri importante, după ce termenul inițial de finalizare era 2023, iar ulterior a fost stabilit cel târziu pentru august 2024.

Odată cu inaugurarea acestui tronson, România ajunge la 1.428,5 kilometri de autostradă și drum expres aflați în exploatare.