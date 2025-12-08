Presa rusă urmărește victoria lui Ciprian Ciucu: „Semnal de slăbiciune pentru Nicușor Dan”

Victoria lui Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei a fost urmărită cu atenție și la Moscova, unde mai multe publicații au prezentat scrutinul ca pe un test politic pentru guvernul condus de premierul Ilie Bolojan. Presa rusă a insistat atât pe prezența scăzută la vot, cât și pe fragmentarea scenei politice românești, citându-l pe publicistul Ion Cristoiu drept simbol al dezamăgirii elitelor față de procesul electoral, notează Mediafax.

Rezultatele au fost anunțate de agenția Tass imediat după închiderea urnelor, la ora 21.00 (22.00, ora Moscovei). Publicațiile rusești au subliniat că inițial erau date de exit-poll, „care pot să difere semnificativ de rezultatele finale oficiale, fiind bazate pe răspunsurile alegătorilor la ieșirea de la urne, nu pe numărarea buletinelor de vot”. Ulterior, presa de la Moscova a revenit și a transmis oficial că Ciprian Ciucu a câștigat Primăria Bucureștiului.

Comentatorii ruși privesc rezultatul înainte de toate prin prisma raportului de forțe de la nivel național. În analizele lor, succesul lui Ciucu este prezentat drept o victorie politică pentru premierul Ilie Bolojan, consolidând poziția liderului PNL în coaliția de guvernare și în interiorul partidului: „Ciucu transformă Bucureștiul în proiectul vieții sale și întărește, totodată, poziția lui Ilie Bolojan în coaliția de guvernare și în interiorul PNL”, notează presa de la Moscova, rezumând evaluări apărute în publicații românești.

Presa rusă preia și interpretarea locală potrivit căreia rezultatul reprezintă „prima mare înfrângere pentru președintele Nicușor Dan”, întrucât candidatul susținut de acesta, Cătălin Drulă (USR), s-a clasat doar pe locul patru, „la o diferență considerabilă față de câștigător”. În opinia jurnaliștilor ruși, această evoluție ar fi un semn al erodării rapide a popularității șefului statului.

Un alt punct amplu comentat este prezența scăzută la vot, de 32,71%, comparativ cu 39,26% la precedentele alegeri locale. Presa rusă, citând analize din presa românească, vorbește despre „oboseală politică” și despre o „criză de încredere în clasa politică românească”.

Spațiu important este acordat declarațiilor lui Ion Cristoiu, prezentat drept „un influent comentator politic român”. Cristoiu și-a exprimat dezamăgirea față de procesele electorale recente și a anunțat că nu va mai vota: „Nu m-au interesat ultimele scrutine și nu voi mai vota. Anularea alegerilor prezidențiale din 2024, descalificarea lui Călin Georgescu și manipulările dintre cele două tururi ale prezidențialelor, când practic nu a existat campanie, sunt dovezi că votul meu nu contează.”

Presa moscovită interpretează aceste afirmații ca un simptom al deziluziilor mai largi la nivelul elitelor și al electoratului, susținând teza unui „deficit de legitimitate democratică” în România. În acest context, poziția lui Cristoiu este citată ca exemplu al unei percepții de slăbiciune și de neîncredere în procesul politic.

Astfel, presa rusă combină analiza internațională și cea locală, prezentând victoria lui Ciprian Ciucu drept un succes politic pentru Bolojan, dar și un semnal al provocărilor continue cu care se confruntă scena politică românească și președintele Nicușor Dan.