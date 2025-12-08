search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Presa rusă urmărește victoria lui Ciprian Ciucu: „Semnal de slăbiciune pentru Nicușor Dan”

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Victoria lui Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei a fost urmărită cu atenție și la Moscova, unde mai multe publicații au prezentat scrutinul ca pe un test politic pentru guvernul condus de premierul Ilie Bolojan. Presa rusă a insistat atât pe prezența scăzută la vot, cât și pe fragmentarea scenei politice românești, citându-l pe publicistul Ion Cristoiu drept simbol al dezamăgirii elitelor față de procesul electoral, notează Mediafax. 

FOTO: Mediafax
FOTO: Mediafax

Rezultatele au fost anunțate de agenția Tass imediat după închiderea urnelor, la ora 21.00 (22.00, ora Moscovei). Publicațiile rusești au subliniat că inițial erau date de exit-poll, „care pot să difere semnificativ de rezultatele finale oficiale, fiind bazate pe răspunsurile alegătorilor la ieșirea de la urne, nu pe numărarea buletinelor de vot”. Ulterior, presa de la Moscova a revenit și a transmis oficial că Ciprian Ciucu a câștigat Primăria Bucureștiului.

Comentatorii ruși privesc rezultatul înainte de toate prin prisma raportului de forțe de la nivel național. În analizele lor, succesul lui Ciucu este prezentat drept o victorie politică pentru premierul Ilie Bolojan, consolidând poziția liderului PNL în coaliția de guvernare și în interiorul partidului: „Ciucu transformă Bucureștiul în proiectul vieții sale și întărește, totodată, poziția lui Ilie Bolojan în coaliția de guvernare și în interiorul PNL”, notează presa de la Moscova, rezumând evaluări apărute în publicații românești.

Presa rusă preia și interpretarea locală potrivit căreia rezultatul reprezintă „prima mare înfrângere pentru președintele Nicușor Dan”, întrucât candidatul susținut de acesta, Cătălin Drulă (USR), s-a clasat doar pe locul patru, „la o diferență considerabilă față de câștigător”. În opinia jurnaliștilor ruși, această evoluție ar fi un semn al erodării rapide a popularității șefului statului.

Un alt punct amplu comentat este prezența scăzută la vot, de 32,71%, comparativ cu 39,26% la precedentele alegeri locale. Presa rusă, citând analize din presa românească, vorbește despre „oboseală politică” și despre o „criză de încredere în clasa politică românească”.

Spațiu important este acordat declarațiilor lui Ion Cristoiu, prezentat drept „un influent comentator politic român”. Cristoiu și-a exprimat dezamăgirea față de procesele electorale recente și a anunțat că nu va mai vota: „Nu m-au interesat ultimele scrutine și nu voi mai vota. Anularea alegerilor prezidențiale din 2024, descalificarea lui Călin Georgescu și manipulările dintre cele două tururi ale prezidențialelor, când practic nu a existat campanie, sunt dovezi că votul meu nu contează.”

Presa moscovită interpretează aceste afirmații ca un simptom al deziluziilor mai largi la nivelul elitelor și al electoratului, susținând teza unui „deficit de legitimitate democratică” în România. În acest context, poziția lui Cristoiu este citată ca exemplu al unei percepții de slăbiciune și de neîncredere în procesul politic.

Astfel, presa rusă combină analiza internațională și cea locală, prezentând victoria lui Ciprian Ciucu drept un succes politic pentru Bolojan, dar și un semnal al provocărilor continue cu care se confruntă scena politică românească și președintele Nicușor Dan.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu
digi24.ro
image
O mică țară europeană, mai puțin vizitată, renumită pentru târgurile magice de Crăciun. Transportul public este gratuit
stirileprotv.ro
image
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
gandul.ro
image
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
mediafax.ro
image
Sectorul 6 rămâne fără primar după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB. Cine preia conducerea și când vor avea loc alegeri”
fanatik.ro
image
Medicul și asistentele din Prahova implicate în vaccinările „la chiuvetă” scapă ieftin, după ce nu s-a putut dovedi ce șpăgi au luat fiecare. Judecătorii: „Orice dubiu profită făptuitorului”
libertatea.ro
image
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
digi24.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Shakira nu s-a putut abține, după "marea împăcare" cu Gerard Pique
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Vine „iarna secolului”? Cum spun experții că va fi vremea de Crăciun și în luna ianuarie
antena3.ro
image
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori"
observatornews.ro
image
Totul despre Cristina Simona Ciucu, soţia primarului Capitalei. Ce firmă deține împreună cu Ciprian Ciucu
cancan.ro
image
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
prosport.ro
image
Cum ai căldură în casă fără să dai drumul la calorifer. Secrete românești pentru facturi mai mici
playtech.ro
image
Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău. Venitul, mai mare decât cel din Parlamentul României
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătesc 2 OUG-uri: Îngheață toate salariile din sistemul bugetar
stiripesurse.ro
image
Tragedie în largul insulei Creta! Cel puțin 18 persoane au murit
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Șoc în televiziune! A făcut infarct în direct și nu a mai putut fi salvat. Imaginile au șocat pe toată lumea
wowbiz.ro
image
EXIT POLL ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI 2025. Au apărut primele cifre, cum au votat bucureştenii
romaniatv.net
image
Românii ies iar la vot! Când vor avea loc următoarele alegeri
mediaflux.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani, după ce și-a părăsit nevasta: „Va fi doar între noi”. Când va avea loc evenimentul
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Majestatea Sa Margareta în doliu, Principesa Sofia, Principesa Maria și Principele Radu la Parastasul pentru Regele Mihai și Regina Ana FOTO Daniel Angelescu, Casa Majestății Sale (18) jpeg
Zi tristă la Casa Regală română! Fiicele Regelui Mihai s-au reunit în lacrimi și durere
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic (© INAH)
Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Momentul superb mamă-fiică dintre Kate Middleton și Prințesa Charlotte! Au strălucit la concertul special de colinde

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă