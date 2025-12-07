Sociologul Remus Ștefureac: „Va câștiga cine a făcut ceva treabă în București”

Sociologul Remus Ștefureac, directorul INSCOP, a comentat evoluția prezenței la vot, remarcând că la ora 17:00 s-a înregistrat 91% din nivelul prezenței înregistrat la aceeași oră în iunie 2024.

„La ora 17, s-a înregistrat 91% din prezenta de la ora similară din iunie 2024. Iarna începe să fie ca vara! Surprize? Dacă faptul că va câștiga cine a făcut ceva treabă în București este o surpriză, atunci da. Raportat la măsurătorile serioase publicate în ultima săptămână, nicio surpriză! Restul e cancan”, a transmis sociologul Remus Ștefureac, pe FB.

Potrivit directorului INSCOP, datele preliminare confirmă tendințele observate în sondajele recente, sugerând că alegătorii răspund în mod coerent la activitatea administrației locale.

La ora 18.00, prezenţa la vot la alegerile pentru primarul Capitalei a ajuns la 27,27 %, peste 491.000 de bucureşteni exercitându-şi dreptul de vot.

Potrivit datelor AEP, cei mai numeroşi sunt votanţii din categoria de vârstă 45 - 64 de ani, aceştia reprezentând 38,3 % din total, urmaţi de cei de peste 65 de ani, care reprezintă 28,12% din total.

Cei mai numeroşi sunt votanţii din Sectorul 6, unde aproape 102.000 de alegători au votat deja.

Prezența la vot poate fi urmărită în timp real pe site-ul oficial al Autorității Electorale Permanente, AICI.