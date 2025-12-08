Alegerile din București, în presa externă: „Va exista o schimbare în echilibrul de putere. Capitala evită un primar extremist”

Bucureștiul are un nou primar liberal, după ce rezultatele definitive ale alegerilor de duminică l-au dat câștigător pe Ciprian Ciucu, cu 36,16% din voturi. Scrutinul oferă premierului Ilie Bolojan un avantaj într-o coaliție de guvernare fragilă și marchează o înfrângere pentru candidatul de extremă-dreapta despre care sondajele sugerau că ar putea câștiga, relatează Reuters..

Agenția de presă Reuters notează că rezultatele alegerilor locale din București l-au dat câștigător pe Ciprian Ciucu, liberal apropiat al premierului Ilie Bolojan, răsturnând majoritatea previziunilor sondajelor. Reuters subliniază că victoria lui Ciucu are un impact crucial pentru coaliția fragilă de guvernare, oferindu-i premierului sprijin politic înainte de moțiunea de cenzură prevăzută la sfârșitul acestei luni și împiedică Capitala să devină prima din Uniunea Europeană condusă de un politician de extremă-dreapta.

Știrea transmisă de Reuters a fost preluată de televiziunea publică din Bavaria, de radio-ul public din Germania și de mai multe platforme de știri online din Bulgaria, toate subliniind că Bucureștiul a reușit să evite ascensiunea unui primar extremist în capitala țării.

Postul de primar general era vacant din luna mai, după ce Nicușor Dan – independent centrist – a câștigat alegerile prezidențiale repetate, la un an după obținerea celui de-al doilea mandat. Sondajele indicau că Bucureștiul era în pericol să devină prima capitală a Uniunii Europene condusă de un politician de extremă-dreapta.

În schimb, Nicușor Dan va fi succedat de Ciprian Ciucu, apropiat al premierului Bolojan, care a câștigat mandatul cu un scor confortabil.

AUR obține un rezultat puternic în Capitală

Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR, s-a clasat pe locul doi cu 21,94%, un scor considerat remarcabil pentru un oraș care nu a fost niciodată un bastion al extremei-drepte. AUR, partid aflat pe primul loc în sondajele naționale, se opune ajutorului militar oferit Ucrainei, critică conducerea UE și susține politicile președintelui american Donald Trump.

Alexandrescu l-a devansat pe candidatul PSD Daniel Băluță (20,51%), reprezentant al celui mai mare partid din actuala coaliție, care a criticat planurile premierului Bolojan privind reducerea aparatului bugetar.

Impact politic în coaliția de guvernare

„Va exista o schimbare în echilibrul de putere în cadrul coaliţiei guvernamentale”, a explicat Sergiu Mişcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeş-Bolyai. „Această victorie dă oxigen PNL şi asigură că guvernul va merge mai departe”, a adăugat el.

Cabinetul Bolojan este așteptat să treacă de o moțiune de cenzură la finalul lunii, în contextul reformei pensiilor speciale din domeniul judiciar. Victoria lui Ciucu îi oferă premierului o legitimare politică utilă într-un moment delicat.

„Este probabil bine că această coaliție va continua”, a declarat Ciprian Ciucu duminică seara. „Guvernul a promis reforme și este timpul să le pună în aplicare. Voi ajuta, din poziția mea, la realizarea acestor reforme”.

Alegeri desfășurate în context tensionat

Scrutinul a avut loc la un an după anularea alegerilor prezidențiale, pe fondul suspiciunilor de interferență rusă în favoarea unui candidat de extremă-dreapta — un episod care a declanșat cea mai gravă criză politică din România în deceniile recente, a afectat piețele și a pus în pericol ratingul de investiții al țării.

Un alegător bucureștean, Șerban Riga, 46 de ani, citat de Reuters, a declarat: „Am votat pentru ca lucrurile să nu se schimbe în rău. Se pare că valul extremist este foarte periculos și trebuie să facem tot posibilul pentru a-l opri”.