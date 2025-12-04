Alegeri locale parțiale. Cine și unde va putea vota la scrutinul de duminică. Precizările AEP

Autoritatea Electorală Permanentă a transmis o serie de precizări privind alegerile locale parțiale programate duminică, 7 decembrie. Scrutinul vizează funcția de Primar General al Capitalei, președintele Consiliului Județean Buzău, precum și primarii din alte 12 localități din țară. Pentru aceste alegeri, autoritățile au înființat un număr total de 1.771 de secții de votare.

Potrivit AEP, votul se poate exprima exclusiv la secția de votare la care alegătorul este arondat conform adresei de domiciliu sau de reședință. În cazul celor care doresc să voteze pe baza reședinței (viza de flotant), aceasta trebuie să fi fost stabilită cu cel puțin șase luni înaintea datei alegerilor, respectiv înainte de 7 iunie 2025.

Pentru municipiul București, regulile sunt specifice. Alegătorii votează doar în sectorul unde au domiciliul sau reședința valabilă, la secția la care sunt arondați. Cei care doresc să verifice secția exactă unde sunt repartizați pot consulta Registrul electoral online, accesibil pe site-ul oficial „registrulelectoral.ro”. De asemenea, lista completă a secțiilor este disponibilă pe site-ul „roaep.ro”.

Fotografierea buletinului de vot este interzisă

Procesul de votare se va desfășura în intervalul orar 07:00 – 21:00. Accesul în cabina de vot este permis pe baza unui act de identitate valabil.

Cetățenii români pot vota prezentând cartea de identitate (simplă, electronică sau provizorie), buletinul de identitate, pașaportul diplomatic sau de serviciu (inclusiv variantele electronice) sau carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare. Cetățenii Uniunii Europene cu domiciliul în România votează în aceleași condiții, însă trebuie să prezinte documentul de identitate însoțit de dovada adresei în România.

Procedura din secția de votare începe cu scanarea actului de identitate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot (SIMPV). După verificare, alegătorul semnează în lista electorală, primește buletinul de vot și ștampila, apoi intră în cabină. La final, buletinul pliat se introduce în urnă, iar ștampila se returnează membrilor biroului.

Autoritățile atrag atenția că fotografierea sau filmarea buletinului de vot în incinta secției este strict interzisă, la fel ca orice altă formă de divulgare a opțiunii electorale. Persoanele care nu pot vota singure din motive obiective au dreptul să intre în cabină cu un însoțitor, cu condiția ca acesta să nu facă parte din biroul electoral și să nu fie candidat sau persoană acreditată.

O noutate pentru acest scrutin o reprezintă proiectul-pilot dedicat alegătorilor cu deficiențe de vedere. AEP implementează măsuri speciale în șase centre de votare din București, câte unul în fiecare sector, totalizând 24 de secții, pentru a facilita exercitarea dreptului de vot pentru aceste persoane.