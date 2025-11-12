Sorin Grindeanu reiterează ideea că PSD nu va face majoritate cu AUR: „Nu văd nici în viitorul apropiat, nici chiar pe termen mediu”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că nu vede, nici în viitorul apropiat și nici pe termen mediu, o posibilitate ca social-democrații să formeze o majoritate parlamentară cu partidul AUR. Grindeanu a mai făcut declarații similare în trecut, respingând în mod constant ideea colaborării între cele două formațiuni.

„Eu am răspuns, cred, de cel puţin de 20 de ori la această întrebare, o să mai răspund o dată: nu există astăzi, când vorbim, şi nu văd nici în viitorul apropiat, nici chiar pe termen mediu vreo situaţie în care PSD-ul să facă majoritate cu AUR”, a spus Grindeanu într-un interviu pentru știrileprotv.ro.

El a precizat că aceasta este și poziția membrilor PSD: „Din moment ce aproape 5.000 de oameni, adică toţi primarii PSD, toţi consilierii judeţeni, toate structurile judeţene de conducere, au hotărât să intrăm în această coaliţie, eu cred că e cel mai bun răspuns”.

„Ca să facem asta, ar însemna să ieșim din Coaliție, ceea ce nu ne dorim. Nu am de ce să comentez ceva ce nu există. PSD, când a decis să intre în această Coaliție, a făcut-o ca un partener serios, care aduce plus valoare prin politicile publice propuse. Nu avem niciun astfel de plan”, a declarat liderul PSD în luna octombrie.