Siegfried Mureșan vine cu un mesaj de reconciliere după atacurile lui Ciucu la adresa USR: „Vom acționa împreună. Știm că asta îi deranjează pe cei care vor să fim slabi”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan (PNL) a transmis sâmbătă, 7 noiembrie, un mesaj de susținere a colaborării dintre Partidul Național Liberal și USR, afirmând că cele două formațiuni trebuie să ignore încercările de a fi puse una împotriva celeilalte și să se concentreze pe obiectivele comune de guvernare. Mesajul vine după ce, vineri, liberalul Ciprian Ciucu afirmase că „USR-ul este un partid de agitați, care contestă orice.

Siegfried Mureșan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Cei care vor să țină România pe loc, vor încerca să divizeze Partidul Național Liberal și USR-ul. Vor spune membrilor PNL că ne userizăm și vor spune membrilor USR că se penelizează. Ambele lucruri sunt false”, a precizat europarlamentarul, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Siegfried Mureșan a insistat că PNL și USR rămân formațiuni distincte, „fiecare cu propria identitate politică, dar care înțeleg, în momentul de față, un lucru foarte important: că oamenii în România vor modernizare, vor reformare, vor reducerea risipei, vor un stat care să servească cetățeanul, nu politicianul”.

„Suntem două partide distincte, dar avem un obiectiv comun: o bună guvernare pentru România. Pentru atingerea acestui obiectiv vom coopera, vom lucra împreună și vom acționa împreună. Fiindcă știm că împreună suntem mai puternici. Și știm că asta îi deranjează pe cei care vor să fim slabi, dar nu ne vom lăsa, nici intimidați, nici dezbinați”, a mai spus Mureșan

„Ciprian Ciucu: USR-ul este un partid de agitați, care contestă orice”

Mesajul lui Siegfried Mureșan vine la doar o zi după ce primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit despre viitorul liberalilor, relația cu celelalte partide și posibilele alianțe electorale din 2028, lansând totodată critici la adresa unor formațiuni politice.

„AUR este un partid de extremiști neofasciști, populiști. USR-ul este un partid de agitați, care contestă orice, oricând, în orice context, și se contestă până și unii pe alții”, a declarat Ciprian Ciucu.

Edilul a afirmat că eventualele colaborări cu USR nu înseamnă o schimbare a identității liberale și că partidul condus de Ilie Bolojan nu se îndreaptă către progresism, potrivit News.ro.

„Tot ce se va spune, că e USR-izare, asta este o prostie. Să nu credeți așa ceva. Bolojan e conservator. Credeți-mă. Nu are niciun fel de treabă cu progresismul”, a declarat edilul.

Totodată, Ciucu a susținut că eventualele parteneriate dintre cele două formațiuni trebuie privite dintr-o perspectivă pragmatică, inclusiv în perspectiva alegerilor din 2028.

„Nu înseamnă că, dacă vom face un parteneriat cu USR, noi ne USR-izăm. Înseamnă că gândim pragmatic”, a explicat acesta.