Ciprian Ciucu spune că pot apărea trădări în ambele tabere la votul pe moţiune: câți semnatari s-ar fi răzgândit

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că pot apărea surprize de ambele părți la votul de marţi pe moţiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, în contextul în care, spune el, între 11 şi 16 dintre semnatari au dat semnale că nu o vor şi vota.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, unul dintre susținătorii vocali ai premierului Ilie Bolojan, avertizează că rezultatul votului asupra moțiunii de cenzură nu este tranșat, în contextul în care Parlamentul urmează să se pronunțe marți, 5 mai. Declarațiile vin pe fondul unor tensiuni politice tot mai accentuate între cele două tabere politice, PSD și AUR, pe de o parte, și PNL alături de USR, de cealaltă, în zona care încearcă să mențină actualul Executiv.

În acest climat tensionat, marcat de acuzații reciproce și negocieri de ultim moment, edilul-şef al Capitalei susține că, în ciuda mesajelor optimiste venite din partea susținătorilor moțiunii, deznodământul rămâne incert. Potrivit lui Ciucu, există semnale că între 11 și 16 parlamentari care au semnat inițial documentul ar putea să nu mai voteze în favoarea acestuia, ceea ce ar putea schimba decisiv balanța.

Cu toate acestea, primarul nu exclude surprize nici din partea celor care nu au semnat moțiunea.

„Există posibilitatea să vedem de ambele părți defectări”, a declarat acesta, sugerând că și în tabăra care, teoretic, sprijină Guvernul, ar putea apărea voturi împotriva premierului Ilie Bolojan.

Întrebat duminică, 3 mai, într-o intervenție la Antena 3, ce le oferă echipa guvernamentală parlamentarilor pentru a-și asigura susținerea, Ciprian Ciucu a răspuns: „Le oferim demnitate”.

„E vorba despre conștiință”, a continuat el, subliniind că miza ar trebui să fie una de principiu, nu de calcul politic.

Declarațiile sale vin într-un moment în care relațiile dintre principalele forțe politice sunt extrem de tensionate. Pe de o parte, PSD și AUR încearcă să capitalizeze nemulțumirile și să forțeze schimbarea Guvernului, iar pe de altă parte, PNL și USR mizează pe menținerea stabilității și pe evitarea unui nou episod de instabilitate politică.

În acest context, Ciprian Ciucu avertizează că un eventual succes al moțiunii ar putea avea consecințe pe termen lung asupra relațiilor politice.

El a subliniat că, dacă PSD va contribui decisiv la căderea Guvernului Bolojan, nivelul de încredere între partidele tradiționale ar putea fi grav afectat, complicând orice posibilă colaborare viitoare.