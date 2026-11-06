Ciprian Ciucu, atacuri dure la adresa partidelor: „AUR este un partid de extremiști neofasciști, USR-ul este un partid de agitați”. Ce spune despre PSD

Ciprian Ciucu a făcut o serie de declarații tranșante despre scena politică românească, în cadrul unei întâlniri cu membrii PNL din Buzău. Primarul general al Capitalei a vorbit despre viitorul liberalilor, relația cu celelalte partide și posibilele alianțe electorale din 2028, lansând totodată critici la adresa unor formațiuni politice.

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu Foto: Inquam Photos

„AUR este un partid de extremiști neofasciști, populiști. USR-ul este un partid de agitați, care contestă orice, oricând, în orice context, și se contestă până și unii pe alții”, a declarat Ciprian Ciucu.

În ceea ce privește PSD, primarul Capitalei a afirmat că formațiunea pare să aibă forță în județul Buzău, însă se află în declin la nivel național. „PSD-ul nu mai are lider. Cine? Manda? Hai să fim serioși”, a spus edilul, potrivit News.ro.

Ciucu a susținut că PNL este singurul partid care reprezintă o opțiune politică echilibrată în actualul context și a afirmat că liberalii au un candidat cu vizibilitate și încredere ridicată în sondaje.

„Eu cred că noi suntem singurul partid normal la cap. Singurul partid care e în proiectul european, democratic, normal la cap, în acest peisaj politic”, a afirmat primarul general.

Ciucu îl apără pe Bolojan și respinge apropierea PNL de USR

Un alt subiect abordat în discuția cu liberalii buzoieni a fost relația dintre PNL și USR, în contextul acuzațiilor că partidul condus de Ilie Bolojan s-ar apropia prea mult de formațiunea progresistă.

Ciprian Ciucu a respins această interpretare și l-a descris pe premierul Ilie Bolojan drept un conservator.

„Tot ce se va spune, că e USR-izare, asta este o prostie. Să nu credeți așa ceva. Bolojan e conservator. Credeți-mă. Nu are niciun fel de treabă cu progresismul”, a declarat edilul.

Acesta a susținut că 80-85% dintre filialele PNL îl sprijină pe Ilie Bolojan și i-a criticat pe colegii care preferă menținerea unei apropieri de PSD, afirmând că aceștia au avut „beneficii fabuloase la guvernare”.

„Asta, din punctul meu de vedere, înseamnă trădare. Ți-ai trădat propria organizație, propriul partid, propriii colegi care stau la masă. Acum PNL și-a regăsit sufletul. Ce înseamnă asta? Deciziile se iau la partid. Nu mai iau alții decizii pentru noi. Nu la PSD, nu la Cotroceni sau prin păduri și prin câmpii”, a transmis Ciucu.

Referindu-se la alegerile din 2028, când scrutinurile locale și parlamentare vor avea loc în același an, Ciprian Ciucu a spus că PNL ar putea încheia parteneriate pragmatice cu USR în unele dintre marile orașe.

„Nu înseamnă că, dacă vom face un parteneriat cu USR, noi ne USR-izăm. Înseamnă că gândim pragmatic”, a explicat acesta.