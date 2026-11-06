Ciprian Ciucu, atacuri dure la adresa partidelor: „AUR este un partid de extremiști neofasciști, USR-ul este un partid de agitați”. Ce spune despre PSD
Ciprian Ciucu a făcut o serie de declarații tranșante despre scena politică românească, în cadrul unei întâlniri cu membrii PNL din Buzău. Primarul general al Capitalei a vorbit despre viitorul liberalilor, relația cu celelalte partide și posibilele alianțe electorale din 2028, lansând totodată critici la adresa unor formațiuni politice.
„AUR este un partid de extremiști neofasciști, populiști. USR-ul este un partid de agitați, care contestă orice, oricând, în orice context, și se contestă până și unii pe alții”, a declarat Ciprian Ciucu.
În ceea ce privește PSD, primarul Capitalei a afirmat că formațiunea pare să aibă forță în județul Buzău, însă se află în declin la nivel național. „PSD-ul nu mai are lider. Cine? Manda? Hai să fim serioși”, a spus edilul, potrivit News.ro.
Ciucu a susținut că PNL este singurul partid care reprezintă o opțiune politică echilibrată în actualul context și a afirmat că liberalii au un candidat cu vizibilitate și încredere ridicată în sondaje.
„Eu cred că noi suntem singurul partid normal la cap. Singurul partid care e în proiectul european, democratic, normal la cap, în acest peisaj politic”, a afirmat primarul general.
Ciucu îl apără pe Bolojan și respinge apropierea PNL de USR
Un alt subiect abordat în discuția cu liberalii buzoieni a fost relația dintre PNL și USR, în contextul acuzațiilor că partidul condus de Ilie Bolojan s-ar apropia prea mult de formațiunea progresistă.
Ciprian Ciucu a respins această interpretare și l-a descris pe premierul Ilie Bolojan drept un conservator.
„Tot ce se va spune, că e USR-izare, asta este o prostie. Să nu credeți așa ceva. Bolojan e conservator. Credeți-mă. Nu are niciun fel de treabă cu progresismul”, a declarat edilul.
Acesta a susținut că 80-85% dintre filialele PNL îl sprijină pe Ilie Bolojan și i-a criticat pe colegii care preferă menținerea unei apropieri de PSD, afirmând că aceștia au avut „beneficii fabuloase la guvernare”.
„Asta, din punctul meu de vedere, înseamnă trădare. Ți-ai trădat propria organizație, propriul partid, propriii colegi care stau la masă. Acum PNL și-a regăsit sufletul. Ce înseamnă asta? Deciziile se iau la partid. Nu mai iau alții decizii pentru noi. Nu la PSD, nu la Cotroceni sau prin păduri și prin câmpii”, a transmis Ciucu.
Referindu-se la alegerile din 2028, când scrutinurile locale și parlamentare vor avea loc în același an, Ciprian Ciucu a spus că PNL ar putea încheia parteneriate pragmatice cu USR în unele dintre marile orașe.
„Nu înseamnă că, dacă vom face un parteneriat cu USR, noi ne USR-izăm. Înseamnă că gândim pragmatic”, a explicat acesta.