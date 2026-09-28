 Cu cine este cel mai greu să negociezi: Siegfried Mureșan, George Simion sau Ilie Bolojan? Răspunsul lui Alexandru Rogobete | adevarul.ro
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Video Cu cine este cel mai greu să negociezi: Siegfried Mureșan, George Simion sau Ilie Bolojan? Răspunsul lui Alexandru Rogobete

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Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit luni, 28 septembrie, la „Interviurile Adevărul”, despre negocierile politice cu liderii partidelor, șansele Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan de a trece de votul Parlamentului, dar și despre problemele din sistemul de sănătate.

Întrebat cu cine consideră că se negociază mai ușor - cu Siegfried Mureșan, George Simion sau Ilie Bolojan - , Alexandru Rogobete a spus că niciuna dintre variante nu este una simplă.

„Cu niciunul nu e ușoară negocierea. În ceea ce-l privește pe Siegfried Mureșan, nu are rost să discutăm despre el. Din punctul meu de vedere, nu reprezintă o putere politică și n-are nimic în spate făcut pentru România care să-l califice pentru această poziție. Ba, din contră, acțiunile și voturile sale la Bruxelles sunt mai degrabă contra României decât pentru România. Nu-mi aduc aminte să fi lăsat ceva în urma lui pe unde a fost prin funcțiile politice. Să zic că da, domnule, a construit ceva, a făcut un proiect pentru România, a adus în România nu știu câte miliarde. N-are așa ceva în spate”, a declarat Rogobete.

Alexandru Rogobete, la Interviurile Adevărul
Alexandru Rogobete, la Interviurile Adevărul Foto: Adevărul

Ce șanse are să treacă Guvernul Mureșan

Fostul ministru al Sănătății a fost întrebat și dacă există șanse ca Guvernul premierului desemnat Siegfried Mureșan să treacă de votul Parlamentului și dacă AUR ar putea produce o surpriză în ziua votului de miercuri. 

Rogobete a afirmat că totul depinde de poziția pe care o va avea AUR.

„Dacă AUR își menține declarația făcută astăzi de către președintele partidului, atunci nu are cum să treacă. Dacă AUR se răzgândește sau apar alte elemente, atunci sigur poate întruni numărul de voturi”, a spus Alexandru Rogobete.

Rogobete cere plecarea șefului CNAS

Alexandru Rogobete a vorbit și despre situația din sistemul de sănătate și despre lipsa unor medicamente citostatice. Fostul ministru a pus această situație pe seama conducerii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

„Este lipsa de viziune a președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care, așa cum am spus și mai spun și acum, a pus pe butuci sistemul de sănătate. Pentru că CNAS este cea care finanțează sistemul de sănătate.

Ei știu câți bani au astăzi, câți bani au pentru următoarele trei luni și știu și numărul de pacienți, pentru că îi văd din consum. În funcție de acești indicatori, întotdeauna trebuie să faci permutări administrative și fiscale între titlurile bugetare din interiorul Casei. Pentru asta nu ai nevoie de aprobări speciale, poți să o faci și ca Guvern interimar. Cred că președintele CNAS trebuie să plece urgent din fruntea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate”, a declarat Rogobete.

Declarațiile au fost făcute luni, 28 septembrie, în cadrul emisiunii „Interviurile Adevărul”.

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