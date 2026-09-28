 Alexandru Muraru, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 14.15. Vicepreședintele PNL va discuta despre informațiile privind rolul SUA în căderea Guvernului Bolojan | adevarul.ro
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Alexandru Rogobete, la „Interviurile Adevărul”, de la 13:00

Alexandru Muraru, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 14.15. Vicepreședintele PNL va discuta despre informațiile privind rolul SUA în căderea Guvernului Bolojan

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Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, este invitat luni, 28 septembrie, de la ora 14.15, la „Interviurile Adevărul”, unde va discuta despre informațiile publicate de The Wall Street Journal, potrivit cărora ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi afirmat că Washingtonul s-ar afla în spatele căderii Guvernului Bolojan.

Potrivit WSJ, la cina din Atena participau oficiali greci și americani. Potrivit publicației, Guilfoyle ar fi intrat într-un schimb tensionat de replici cu ministrul Energiei, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți invitați.

Referindu-se la „prăbușirea iminentă” a guvernului român, ambasadoarea ar fi declarat: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”.

Papastavrou ar fi respins afirmația, replicând că Statele Unite nu pot înlocui guvernul Greciei, ales de cetățeni.

Episodul este inclus într-o investigație despre activitatea lui Kimberly Guilfoyle în sud-estul Europei și promovarea gazelor naturale lichefiate americane prin „Coridorul Vertical”, care urmărește reducerea dependenței regiunii de energia rusească.

Ulterior, deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că le-a făcut plângere penală pentru trădare lui George Simion, liderul AUR, Sorin Grindeanu, președintele PSD, și lui Bogdan Ivan, fostul ministru PSD al Energiei.

„Și-au trădat țara și neamul tocmai suveraniștii Grindeanu și Simion! N-au vândut-o la americani, ci la MAGA”, spune deputatul USR într-o postare pe Facebook, făcând referire la articolul publicat de Wall Street Journal.

Întrebat de G4Media, despre discuția cu ambasadoarea SUA în Grecia, Sorin Grindeanu a respins categoric acuzațiile și a afirmat că discuțiile avute cu diplomata americană au vizat exclusiv proiecte energetice regionale.

El a adăugat că restul acuzațiilor apărute în spațiul public sunt nefondate: „pure fabulații, care nu au făcut obiectul discuției”.

Și liderul AUR, George Simion, a reacționat sâmbătă, într-o declarație pentru Știripesurse, la dezvăluirile apărute în presa internațională.

„O cunosc și cred că sunt prieten bun cu doamna ambasador. Nu am purtat astfel de discuții (…) sunt sigur că este vorba de o exprimare inventată sau scoasă din context. Ca politician român nu accept imixtiuni externe, nici chiar din partea partenerilor strategici americani”, a transmis liderul AUR pentru sursa citată.

PSD și AUR au depus și votat în luna mai moțiunea de cenzură care a dus la demiterea Guvernului Bolojan. 

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