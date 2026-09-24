„Oamenii care au votat AUR nu trebuie acuzați, trebuie înțeleși”, crede premierul desemnat Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan a subliniat joi, 24 septembrie, la Interviurile Adevărul, că negocierile pentru formarea viitorului guvern avansează, iar PNL, USR și UDMR lucrează deja împreună la programul de guvernare. Premierul desemnat a explicat că pornește de la 169 de voturi și că nu intenționează să modifice orientarea pro‑europeană a programului pentru a atrage sprijinul unor partide care contestă direcția occidentală a României, nominalizând direct AUR.

Mureșan a insistat că nu va negocia nimic cu AUR Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Mureșan a precizat că toate cele trei grupuri parlamentare i-au confirmat sprijinul „în bloc”, iar discuțiile au continuat cu reprezentanții minorităților naționale și cu președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Deși este conștient că voturile PNL, USR și UDME sunt departe de a-i asigura majoritatea de care are nevoie pentru ca guvernul pe care îl va propune să treacă de Parlament, premierul desemnat a exclus din start orice negociere cu AUR:

„Nu voi merge la sediul AUR. Nu voi negocia nimic cu AUR, fiindcă cred că ceea ce propune pentru România este fundamental diferit față de ceea ce propun eu. Propun un stat modern, reformat, un stat în care să eficientizăm administrația publică centrală și locală, un stat care să gestioneze cumpătat banul public”.

„AUR este un partid care se joacă cu nemulțumirile oamenilor”

În același interviu, Siegfried Mureșan a taxat propunerile nerealiste privind acordarea de locuințe gratuite sau case la prețuri simbolice făcute de liderul AUR, George Simion, în campania electorală pentru prezidențiale, dar a conchis că nemulțumirile electoratului nu trebuie ignorate.

Potrivit premierului desemnat, votanții Alianței pentru Unirea Românilor nu ar trebui stigmatizați, ci ascultați și înțeleși.

„Nu propun nimic populist, nu propun nimic pentru care să nu avem acoperire. Nu propun oamenilor case gratis sau case de 35.000 de euro, fiindcă acele lucruri nu se pot face în forma în care AUR le-a spus. Deci AUR este un partid care se joacă cu nemulțumirile oamenilor. Eu sunt mai preocupat de oamenii care au votat AUR. Pe ei vreau să îi înțelegem și vreau să îi ajutăm. Fiindcă oamenii care au votat AUR nu trebuie acuzați, trebuie înțeleși”.

Mureșan a insistat că responsabilitatea guvernării este să ofere stabilitate, reforme și predictibilitate, nu să exploateze frustrările oamenilor.

Amintim că Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a reacționat la poziționările exprimate anterior de Siegfried Mureșan, care a calificat în repetate rânduri AUR drept „extremist” și „anti-european”.

Într-un mesaj publicat luni, 21 septembrie, pe Facebook, şeful grupului parlamentar AUR, Petrişor Peiu, a susținut că o formațiune politică poate critica deciziile Comisiei Europene fără să fie, prin acest lucru, împotriva Uniunii Europene. El spune că AUR nu urmărește ieșirea României din UE, ci contestă unele dintre politicile promovate de Comisia condusă de Ursula von der Leyen.