Siegfried Mureșan contestă lista PSD pentru Guvernul Niculescu: „Noi am propus miniștri mult mai buni în urmă cu două săptămâni”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a criticat propunerile PSD pentru viitorul Guvern condus de Luca Niculescu, comparându-i pe cei 11 candidați ai social-democraților cu alternativele propuse anterior de echipa sa.

Siegfried Mureșan critică lista miniștrilor PSD din Guvernul Niculescu Foto: GEORGE CALIN

Siegfried Mureșan a criticat lista de miniștri pe care PSD vrea să îi trimită în viitorul Executiv, susținând că formațiunea sa a propus persoane mai competente pentru aceleași portofolii.

„La fiecare dintre cele 11 ministere pe care PSD-ul vrea să le ocupe acum, noi am propus miniștri mult mai buni în urmă cu două săptămâni”, a scris europarlamentarul.

Acesta a enumerat mai multe perechi de nume, punând în balanță propunerile echipei sale și candidații susținuți de PSD. Printre comparațiile prezentate se numără Oana Gheorghiu și Alexandru Rogobete, Andrea Chiș și Radu Marinescu, Mircea Abrudean și Marian Neacșu, precum și Dragoș Pîslaru și Mihai Ghigiu.

Mureșan i-a comparat, de asemenea, pe Cătălin Drulă cu Ștefan Ovidiu Popa, pe Diana Buzoianu cu Natalia Intotero, pe Tánczos Barna cu Florin Barbu, pe Radu Miruță cu Radu Ștefan Oprea, pe Raluca Turcan cu Florin Manole, pe Irineu Darău cu Daniel Zamfir și pe Cseke Attila cu Alexandru Stoica.

„Noi am propus oameni competenți, pregătiți să continue reformele, să reducă risipa, să atragă fonduri europene și să modernizeze statul”, a afirmat europarlamentarul, adăugând că echipa sa nu a primit votul Parlamentului.

„Știm că oamenii își doresc un guvern mai bun. Din păcate, actuala majoritate parlamentară dorește altceva”, a mai transmis acesta.

În final, Siegfried Mureșan a susținut că schimbarea formulei de guvernare depinde de rezultatul alegerilor și de formarea unei noi majorități parlamentare.

„România merită un guvern mult mai bun decât ceea ce ni se propune acum. Pentru a avea un guvern mult mai bun, trebuie să câștigăm alegerile și să formăm o majoritate pentru modernizarea României”, a conchis europarlamentarul.

PSD va avea 11 miniștri în Guvernul Niculescu

PSD a decis să intre la guvernare alături de premierul desemnat Luca Niculescu, cu 11 reprezentanți în viitorul Cabinet.

Lista social-democraților îi include pe Marian Neacșu la Ministerul Afacerilor Interne, Alexandru Rogobete la Sănătate, Radu Marinescu la Justiție, Florin Barbu la Agricultură, Florin Manole la Muncă, Daniel Zamfir la Economie, Alexandru Stoica la Dezvoltare, Ștefan Ovidiu Popa la Transporturi, Natalia Intotero la Mediu, Mihai Ghigiu la Investiții și Proiecte Europene și Radu Ștefan Oprea la Apărare.

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus la Parlament, pe 15 octombrie, lista viitorului Cabinet și programul de guvernare. Formula propusă cuprinde reprezentanți ai PSD și mai mulți independenți, social-democrații urmând să dețină majoritatea portofoliilor ministeriale.

Audierile miniștrilor în comisiile parlamentare și votul de învestitură sunt programate pentru săptămâna următoare.