Pe 5 octombrie, imediat după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, Daniel Zamfir, liderul senatorilor social democrați, a declarat într-o emisiune moderată de Victor Ciutacu, la RTV, că nu va vota învestirea Executivului.

Mai mult decât atât, liderul Daniel Zamfir a consemnat în scris că nu va acorda votul său de încredere viitorului Executiv, moment surprins video.

Miercuri, 14 octombrie, PSD a decis să intre la guvernare, iar numele lui Zamfir se regăsește pe lista miniștrilor propuși de partid, pentru portofoliul de la Economie.

Daniel Zamfir susține acum că a dorit să spună că partidul său nu va sprijini necondiționat noul Executiv.

„Am spus că nu voi acorda un vot în orb Guvernului Luca Niculescu”, a explicat Daniel Zamfir pentru G4Media.ro.

De altfel, tot pe 5 octombrie președintele PSD Sorin Grindeanu s-a arătat deranjat de nominalizarea făcută de Nicușor Dan, prin desemnarea lui Luca Niculescu.

„Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară. După 4 premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui. Partidul Social Democrat ia propriile decizii. De aceea, mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere”, spunea atunci Grindeanu.

Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să depună joi, 15 octombrie, în Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor.

PSD a decis să intre la guvernare cu 11 reprezentanți, în timp ce pentru celelalte portofolii sunt vehiculate nume de tehnocrați.

Potrivit listei, propunerile PSD sunt:

Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne;

Radu Oprea – ministrul Apărării Naționale;

Radu Marinescu – ministrul Justiției;

Alexandru Stoica – ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Ștefan Ovidiu Popa – ministrul Transporturilor și Infrastructurii;

Mihai Ghigiu – ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;

Daniel Zamfir – ministrul Economiei;

Florin Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății;

Florin Manole – ministrul Muncii;

Natalia Intotero – ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Lista include mai mulți foști miniștri care ar putea reveni în Executiv. Florin Barbu, Alexandru Rogobete, Florin Manole și Radu Marinescu au mai ocupat portofolii guvernamentale, în timp ce Marian Neacșu ar urma să fie vicepremier și să conducă Ministerul Afacerilor Interne.